GRANADA CF Problemas con su vuelo impiden a Adrián Ramos asistir al primer entreno del año José Luis Oltra alecciona a los suyos durante el trabajo. / R.L.P. Está previsto que se incorpore a la doble sesión de hoy aunque será multado por el retraso, mientras sigue sin estar al mejor nivel R. L. GRANADA Martes, 2 enero 2018, 01:35

Fue la nota discordante del primer entrenamiento de 2018 para el Granada. Adrián Ramos no saltó al césped junto a sus compañeros para ejercitarse. El futbolista llamó por teléfono al club para explicar que se incorpora hoy por la mañana al sufrir un contratiempo con la conexión aérea que le tenía que devolver a España desde su Colombia natal. La excusa no le librará de la multa en aplicación del reglamento de régimen interno.

Aunque estos problemas pueden surgir con los aviones, no es menos cierto que con Ramos hay preocupación tras una primera vuelta en la que ha estado más tiempo fuera que dentro del campo por distintas cuestiones. La ampliación de su cesión hasta final de temporada, que adelantó IDEAL el pasado 25 de noviembre, aclaraba su futuro tras unos meses complicados, entre los problemas físicos y el deseo de abandonar el barco al final del verano. De hecho, llegó a ser citado para el partido de la primera jornada ante el Albacete pero se negó a estar en la convocatoria definitiva. El asunto se solucionó días después, con la confirmación de su continuidad. Con el dinero de su sanción, la plantilla fue invitada a un almuerzo. Un gesto que se quiso aprovechar para la integración plena.

Ramos no es un futbolista problemático en el vestuario pero sigue sin estar a su mejor nivel. No tuvo una pretemporada correcta al ser operado de una adenitis perianal. Después vino su insistencia con irse. Cuando empezaba a ponerse a tono sufrió una rotura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda ante el Córdoba. Le paró seis semanas. Se restableció y le afectó un virus gástrico. Luego tuvo molestias en el psoas iliaco. Más paradas. Desde la jornada 17, ante el Rayo, sí ha tenido algún minuto, siendo titular ante el Reus, aunque no completó el duelo. Con el Sporting actuó los últimos 20 minutos y al día siguiente ya no trabajó por una sobrecarga. Necesitará más esfuerzo e implicación para cambiar la mala opinión que ya cala en la grada.