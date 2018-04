Granada CF Unos problemas en el pubis, los causantes del ostracismo de Agra Agra, preparado para controlar el balón / Pepe Villoslada/GCF El portugués fue titular en el primer partido con Morilla, tuvo 12 minutos en Lorca y frente al Osasuna se quedó en el banquillo CAMILO ÁLVAREZ Granada Martes, 10 abril 2018, 00:11

Nadie le regaló nada. Se ganó el puesto a base de buenas actuaciones entrando desde el banquillo y después asentado como titular. Pero desde que Pedro Morilla se hizo cargo del primer equipo Salvador Agra ha ido perdiendo peso. Contra el Numancia fue titular pero a la hora de juego fue sustituido. En Lorca tuvo 12 minutos entrando desde el banquillo y frente al Osasuna, a pesar de las evidentes carencias que el equipo estaba teniendo por las bandas, se quedó sin jugar un solo minuto. Todo parecía indicar que a Morilla no le convencía el fútbol del portugués, sin embargo, hay una explicación médica detrás de sus decisiones. Al sevillano, cuentan, le convencen sus prestaciones.

La semana pasada se perdió algunos entrenamientos con el grupo por unos problemas en el pubis. Estas molestias no han surgido recientemente, sino que las arrastra desde hace tiempo. No le impiden jugar pero sí le restan explosividad. En la última convocatoria entró pese a que no estaba al cien por cien y por eso al final se quedó sin jugar cuando su equipo demandaba un futbolista rápido por el costado.

Ayer se le pudo ver trabajar con el grupo con total normalidad y se espera que sea una baza ofensiva más en el partido ante el colista Sevilla Atlético el próximo domingo. Si completa la semana de entrenamientos sin problemas debería ser una de las claras opciones para una de las bandas del Granada teniendo en cuenta su rendimiento esta temporada y el de sus sustitutos. Solo Pedro ha aportado algo de valor, aunque siempre entrando desde el banquillo. Ni Antonio Puertas ni Sergio Peña (en banda) parecen ser alternativas fiables a estas alturas de la temporada. Agra se ha convertido en un futbolista importante. Acumula ocho partidos jugados con el Granada, cinco de ellos de titular.

Olvidado

Agra fue uno de los dos fichajes en el mercado de invierno. Su concurso parecía algo más efímero, pero se ha consagrado. Todo lo contrario que Hjulsager, que apenas ha tenido minutos y cuando ha jugado ha mostrado muy poco de lo que guarda dentro. Porque en los entrenamientos muestra una calidad que no ha puesto al servicio del equipo en los partidos. Con Oltra tuvo poco espacio en las fases finales de los partidos. Morilla quiso recuperarlo y ante la baja de Machís lo colocó de titular en el partido contra el Numancia, el del debut del sevillano. Tan mal estuvo el danés que pasó a la grada en los siguientes dos partidos del Granada y no parece que su situación vaya a cambiar en exceso.

Ni una hora disfrutó de su única titularidad, pues fue sustituido ante su evidente mal momento. Su excesiva frialdad y la falta de conexión con el conjunto condenan a la principal apuesta de la dirección deportiva para suplir las carencias en las bandas. Hjulsager acumula seis partidos jugados con el Granada desde que llegó. De ellos solo en uno lo hizo desde el principio.