Granada CF Primera derrota del Granada en un amistoso excesivamente duro GCF El Granada de Diego Martínez conoce por primera vez la derrota | Los rojiblancos perdieron su fiabilidad en defensa y los goles de Rodri y Juancho quedaron en nada | El delantero sevillano, expulsado R.I. CARTAGENA Lunes, 6 agosto 2018, 23:13

El Granada salió bastante mal parado del último duelo de su gira levantina al caer derrotado 3-2. En Cartagonova, el Granada olvidó su solidez defensiva y no pudo remontar un desafortunado primer tanto. No llegó a empatar nunca, yendo siempre a remolque del equipo local, que hicieron un partido muy completo.

Diego Martínez varió el esquema, jugando con un delantero solamente. En Cartagonova, la responsabilidad del gol recayó en Rodri Ríos. Las bandas fueron para Fede Vico y Vadillo, con Puertas como enganche. La pareja de centrales volvía a contar con un Pablo Vázquez incombustible y el gaditano Germán. Dos lusos fueron los encargados de defender las dos porterías. En la local, un debutante. El joven Joâo Costa llegó a Cartagena el pasado viernes, aconsejado por Iker Casillas, compañero con el que ha entrenado las dos últimas campañas.

En la rojiblanca, un Rui Silva que no empezó demasiado entonado. Apenas habían mostrado los equipos sus cartas cuando el portero del Granada no agarró un centro plano de Jara y Aketxe aprovechó para remachar a gol (1-0). Le costó al cuadro de Diego Martínez responder. Lo hizo volcando su juego por la izquierda, gracias a un Vadillo muy incisivo y a Adri Castellano. El gaditano lo intentó con dos disparos que no llegaron a portería por el muro albinegro, mientras que el cordobés sirvió buenos centros a Rodri, que no llegó por poco.

Sin embargo, la mejor ocasión del primer tiempo fue local. Un gran desplazamiento de Jesús Álvaro acabó en las botas de Miranda. El extremo se marchó de su marcador y definió bien ante Rui, aunque el balón salió por poco. Antes del descanso, el Cartagena sufrió la lesión de Santi Jara y se llevó un susto, con un gol de Germán que fue anulado por encontrarse el central en fuera de juego.

Si mal había comenzado el primer tiempo, igual lo hizo el segundo. La primera pelota que tocó el Cartagena se convirtió en el segundo tanto del encuentro. Hugo Rodríguez se internó por la banda y centró para que Miranda batiera a Rui Silva (2-0). No perdió los nervios el Granada, que varió en el receso su dibujo. Entró Ramos para acompañar a Rodri y Puertas pasó a la banda para ocupar el hueco dejado por Vadillo. La presencia del colombiano liberó a Rodri y dividió la atención de los dos centrales, otrora enfocada únicamente en el sevillano. En el minuto 56, Puertas hizo una buena jugada por banda y centró con precisión para encontrar a Rodri sin marca. Su remate dejó al portero del Cartagena clavado y entró muy ajustado al palo (2-1).

El partido perdio en ritmo pero ganó en una intensidad muy mal entendida, pues se vieron entradas feas que pudieron causar averías mayores. El carrusel de cambios no ayudó a que el partido mejorase y la segunda parte se hizo pesada para los jugadores y el espectador. No tanto para el aficionado del Cartagena, que disfrutó con el tercer tanto de su equipo, obra de Paim. Un centro mal defendido por los rojiblancos dejó a Paim sólo pegado al palo, teniendo que poner la bota para batir a Rui Silva (3-1). El gol desquició a los rojiblancos, que no estuvieron acertados con balón, ni sin él en la segunda parte. Lo encarnó Rodri, que fue expulsado justo después de ser sustituido por Juancho. Poco antes se había encarado con Damián, viendo la amarilla. Su enfado con un asistente del árbitro, ya una vez en el banquillo, le valió la segunda y marcharse a las duchas antes de que sus compañeros acabaran el encuentro. Sobró esa reacción en un encuentro amistoso, igual que una patada de Paim que pudo lesionar de gravedad a Quini en los últimos momentos del partido. Juancho consiguió maquillar el marcador con un buen gol a pase de Adrián Ramos.

FICHA TÉCNICA

FC Cartagena: João Costa (Fran, min.60); Óscar (Damián, min.45), Moisés (Antonio López, min.45), Ayala (Mauro, min.45), Jesús Álvaro (Booker, min.86); Cordero (Queijeiro, min.45), Adama (Mariano, min.60); Hugo Rodríguez (Abalo, min.45), Jara (Carrillo, min.37), Miranda (Paim, min.62); e Isaac Aketxe (Ismael, min.45).

Granada CF: Rui Silva; Quini, Germán, Pablo Vázquez (Víctor Díaz, min.45), Castellano; Alberto Martín (José Antonio González, min.60), Montoro; Vico, Puertas, Vadillo (Ramos, min.45); y Rodri (Juancho, min..

Goles: 1-0, m.6: Isaac Aketxe; 2-0, m.47: Miranda; 2-1, m.56: Rodri; 3-1, m.74: Paim; 3-2, m.87: Juancho.

Árbitro: Martínez Montalbán (colegio murciano). Amonestó a Damian, Mariano y Paim por los locales; y a Puertas y a Rodri por los visitantes, a este último lo expulsó cuando ya estaba en el banquillo.

Incidencias: Sexto partido de la pretemporada del Granada CF, tercero y último de la gira levantina.