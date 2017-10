Granada CF Presión e intensidad para buscar la tercera victoria El Granada completa su antepenúltima sesión antes de recibir al Lugo bajo la atenta mirada de Antonio Cordón, hombre fuerte de John Jiang en DDMC A. NAVARRO Jueves, 5 octubre 2017, 12:46

El Granada entrenó este jueves en su Ciudad Deportiva con las bajas ya previstas de los lesionados Germán y Adrián Ramos así como la del internacional peruano Sergio Peña, cuya selección juega esta noche frente a Argentina.

El conjunto de José Luis Oltra comenzó la sesión con unos ejercicios de activación que precedieron a otro compuesto de varias series de seis minutos en el que se trabajó la presión de balón en un escenario similar al de un partido oficial (once contra once en campo completo). Oltra insistió en la necesidad de que sus jugadores sean intensos en esa presión, para no dejar jugar con facilidad al rival. La sesión se dio por concluida con la disputa de un partidillo.

Antonio Cordón, ejecutivo de John Jiang en DDMC, vio gran parte del entrenamiento desde la banda acompañado por el director deportivo del club rojiblanco, Manolo Salvador.