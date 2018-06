Institucional El presidente del Granada hablará la semana que viene El director general del club espera que «termine el duelo de una vez y hablemos de la próxima temporada», al tiempo que pidió «perdón y disculpas a los aficionados» RAFAEL LAMELAS Lunes, 11 junio 2018, 14:17

El presidente del Granada, John Jiang, comparecerá la semana que viene ante los medios de comunicación como parte de una visita a la ciudad. Así lo anunció el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, que despachó con la prensa en un desayuno informativo muy prolífico, en el que tocó todos los palos.

VISITA DE JIANG: «Tenemos la intención de que el presidente se muestre más accesible. Él está atento al día día y recibe informes continuamente. Halará la semana que viene. Es el propietario el que desmentirá los rumores de venta. También estableceremos cómo trasladar el mensaje del club durante la temporada. Habrá personas que salgan, aunque lo importante es ganar partidos. No salimos tanto como nos gustaría. No es una cuestión de falta de liderazgo, ni de cara al exterior ni dentro. Dentro, si no está el presidente, soy yo el que actúa. Kangning Wang es miembro del consejo y a él se le elevan las decisiones que se tienen que tomar ahí. Se informa y deciden».

AMPLIACIÓN DE CAPITAL: «No está previsto, pero es una pregunta para el presidente. El porcentaje que redunda en el tope salarial es bajo (en torno a un tercio). Personalmente, si alguien viniera con esa idea le daría un abrazo, porque ayudaría al club».

A LA AFICIÓN: «Queremos terminar el duelo de una vez y hablar de la próxima temporada. No se ha conseguido el objetivo y veíamos venir este final en las últimas semanas. Queremos pedir perdón y disculpas a los aficionados. Es un fracaso en lo deportivo, pero nosotros entendemos el fracaso como un camino hacia el éxito. Hay que aprender de los errores».

MENSAJE COMPROMETEDOR: «Respecto a decir que teníamos que subir, el mensaje no fue ni bueno ni malo, sino el único que se podía dar. Otro sería imposible. Yo estoy de acuerdo con el mensaje. Cuando llegué, ya estaba lanzado. Ese mensaje dentro no se ha gestionado bien. Pero de cada al exterior era inevitable. No sé si decir que aspirábamos al 'play off' habría ilusionado. Indudablemente hoy lo hubiéramos firmado. En definitiva, fue un mensaje ambicioso mal gestionado».

ABONOS: «Se van a modificar los precios y se va a premiar a la afición. Saldrán al final del mes».

GRADA DE ANIMACIÓN: «Está en estudio qué hacer con ella. Ha habido conflictos internos. Tendremos que recomponerla. El criterio no está en si han criticado al club. Los capitanes estuvieron reunidos a final de temporada con algunos peñistas. Les demostraron su compromiso».

NUEVO MENSAJE A LA AFICIÓN: «No renunciamos a nada, pero lo enfocamos de manera diferente. Seremos conscientes del equipo que hagamos».

PUNTOS POSITIVOS: «Hemos cambiado el modelo. Ahora sí hay jugadores en propiedad. Hemos sacado en torno a 57 jugadores entre primer equipo, filial y otros. No es fácil hacer dos plantillas nuevas».

NUEVO CONVENIO EN EL ESTADIO: «Estamos con la renovación. Las relaciones con el Ayuntamiento son excelentes. El Granada ahora paga todos los gastos derivados, como no puede ser de otra manera. No se puede justificar otra cosa ante el ciudadanos. Necesita inversiones a medio plazo. Sobre todo, convertirse en un generador de ingresos a futuro. Ya empezamos a hacerlo, con los tours, la futura integración del muso. Tiene muchas posibilidades. Hay una idea de cerrar las esquinas. Está dibujado, pero hay que esperar a que aumenten los ingresos. Mejorar los accesos. Periodizaremos las mejoras en el campo».

CUERVA: «Dejará su puesto como una decisión personal que entiendo. Mi relación con él es muy buena. Estamos trabajando para que siga vinculado al club de alguna manera. Tiene que verse cómo. Debe continuar. Es muy importante».

CIUDAD DEPORTIVA: «Hemos hecho un cambio total con respecto a lo que me encontré. Lo prioritario es hacer dos campos de césped artificial para que entre nuestra cantera, una grada central y mejorar los accesos. Lo de la residencia se ha modificado y hemos de pedir otra licencia. Empezaremos sin ella. Necesitaremos financiación externa».

LOS 5 MILLONES DE JIANG: «Es una pregunta para él. Es una posibilidad, que serían convertibles en acciones, aunque con menos nos apañaríamos ahora mismo. Hay que ponerse con la ampliación cuanto antes».