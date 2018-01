Granada CF Preocupante vulnerabilidad ante rivales sin sus ‘primeros espadas’ El Albacete, Zaragoza y Barça B actuaron sin goleadores destacados y, aun así, marcaron ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 30 enero 2018, 02:48

El Granada ha comenzado la segunda vuelta del campeonato sumando los mismos puntos que en la primera, tres en tres partidos, aunque no los ha cosechado de la misma manera. Si en el primer tramo del curso tres empates campearon en el marcador a la finalización de sus encuentros ante Albacete, Zaragoza y Barcelona B, en esta ocasión los tres puntos sumados son los obtenidos gracias al triunfo en casa ante el cuadro maño, habiéndose saldado con derrotas los compromisos disputados ante el conjunto albaceteño y el filial azulgrana. Y estas derrotas han dejado unos preocupantes guarismos defensivos: el Granada ha encajado el doble de goles (seis) que en estos tres mismos partidos de la primera vuelta (tres). Y también el doble de goles que los anotados, lo que explica que el ritmo de puntos cosechados no sea el apropiado para un equipo cuyo objetivo es el ascenso.

Se da la circunstancia también de que en estos tres encuentros en los que no se ha dejado la portería a cero, los rivales del Granada tuvieron sensibles bajas en la parcela ofensiva. Ni más ni menos que sus máximos goleadores, una dificultad que supieron resolver bien en la mayoría de los casos para desgracia del equipo que dirige José Luis Oltra.

En el Albacete-Granada de la jornada 22 el conjunto castellano-manchego no pudo contar por sanción con el delantero ucraniano Roman Zozulya, autor de siete goles que han ayudado a los de Enrique Martín a abandonar los puestos de descenso y a asentarse en la zona templada de la tabla. Dani Rodríguez, al aprovecharse de una jugada embarullada, y Aridane, al cabecear un lanzamiento de falta, fueron los autores de los dos tantos que obligaron al Granada a volverse de vacío del estadio Carlos Belmonte.

Dos derrotas, una victoria

En la jornada siguiente el Real Zaragoza también se presentó en Los Cármenes sin su máximo goleador, Borja Iglesias, que suma nueve goles y cuatro asistencias. Los aragoneses echaron de menos al espigado atacante, pero también batieron a Javi Varas al aprovechar Simonne Grippo una acción a balón parado. Éste fue el único partido de la segunda vuelta en el que el Granada marcó más de un gol y pudo puntuar (victoria 2-1).

En el duelo del sábado ante el Barcelona B el filial azulgrana no pudo contar por lesión con José Arnáiz, mediapunta que contabiliza seis goles. Ahora le supera Aleñá, autor del 1-0. El equipo catalán no lo echó de menos ya que goleó por 3-0. Un disparo lejano, otra acción a balón parado y un contragolpe fueron las jugadas en las que la defensa rojiblanca no estuvo a la altura.