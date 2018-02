Granada CF Pozzo ya defendió que Hacienda y LaLiga conocían lo del 'fondo' Alfredo Aguilar No era ningún secreto que existían sinergias entre el Granada, Udinese y Watford, ni en cuanto a que los beneficios de muchas de las operaciones redundaban en un fondo de inversión extranjero, que asumía los riesgos de pagar por el fichaje previamente RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 17 febrero 2018, 02:49

En el entorno de Gino Pozzo no se explican gran parte del mar de fondo creado por la operación Líbero. Sobre todo, tercian, porque consideran que la ingeniería financiera creada por los asesores del italiano se conocía de sobra. No era ningún secreto que existían sinergias entre el Granada, Udinese y Watford, ni en cuanto a que los beneficios de muchas de las operaciones redundaban en un fondo de inversión extranjero, que asumía los riesgos de pagar por el fichaje previamente. De hecho, desde su círculo aseguran tener un certificado de Hacienda que dio el visto bueno a este régimen de propiedad con los futbolistas y que LaLiga también lo aprobó. Es una documentación que ahora se quiere presentar. La utilización del fondo resultó clave para poder apostar por futbolistas en los momentos que el Granada se sumía en el concurso de acreedores previo a la constitución en Sociedad Anónima Deportiva y no podía gastar en jugadores. «El club estaba en liquidación y se le deja con beneficios», apunta una fuente que prefiere ocultar su identidad.

Este círculo del italiano quiere que todo se aclare cuanto antes. «Que nos digan qué investigan y lo podrá aclarar. Esto no se hizo para no pagar impuestos, sino para relanzar equipos y que hubiera un beneficio mutuo», abunda la misma fuente. Se vuelve a apuntar a Omar Zeidán, de la empresa Solver, como el instigador de la denuncia que acarrea esta investigación en la que puede haber «una diferencia de criterio fiscal».

Dos personas claves aparecen en la red de Pozzo: Jordi Trilles y Rafaele De Riva. Trilles, abogado, quien ya fue administrador de Daxian, la empresa que asumió el mayor paquete accionarial del Granada. El letrado catalán figura en la empresa Grup Serton 33 SL, que le cobraba servicios de asesoramiento y 'scouting' a los rojiblancos. El administrador sería el propio Pozzo. El auto judicial sugiere que la empresa podría servir al italiano para retribuciones y comisiones.

Trilles, junto a De la Riva y otros transalpinos, aparece en Diversify Sport, participada al 100% por Pozzo. Esta sociedad es partícipe de otras tres mercantiles luxemburguesas: Hornets Management, que se relaciona con el Watford ('Hornets' es el apodo del equipo); Kalmuna, que a su vez detentaría la mercantil Gesapar, titular al 99,43% del Udinese; y Sport Investments, llamada antes Freud International, con activos valorados en algo más de 3 millones de dolares. De la Riva, por su parte, que declara esta semana como investigado, es el nombre relacionado con el fondo Fifteen Securitisation. También se especifica desvíos de fondos a la empresa de Pozzo Casals Herramientas Eléctricas.