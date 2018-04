Segunda B Posibilidad de fiesta grande en la Ciudad Deportiva del Granada Caio Emerson, baja. / A. AGUILAR El filial puede dejar hecha su salvación matemática y luchar por la promoción de ascenso si vence esta tarde al Linense ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 14 abril 2018, 01:53

Lo tiene al alcance de la mano y puede celebrarlo esta misma tarde junto a su afición. El Granada B está a un paso de sellar su objetivo deportivo de esta temporada, la salvación matemática, y este sábado puede confirmarse lo que durante toda el curso liguero se ha estado comprobando: que el filial rojiblanco tiene plantilla para estar peleando con los equipos de arriba más que con los de abajo.

Tras romper en Lorca su mala racha de seis partidos sin ganar, el Granada B quedará salvado matemáticamente si gana y el filial de la UD Las Palmas no lo hace. No obstante, con que el equipo granadino gane su partido no hará falta hacer muchas cuentas. Deberían de darse una serie de resultados muy poco probables en las últimas jornadas -entre ellos cuatro derrotas del filial en las últimas cuatro jornadas- para que este Granada B sufriera en la recta final. Es por ello que la fiesta en la Ciudad Deportiva puede ser doble si los rojiblancos ganan al Linense: celebrar la permanencia matemática y no despegarse de la zona alta puesto que aún pueden pelear por entrar en la fase de ascenso si el cuarto clasificado, el Extremadura, pincha en el duelo de la jornada que disputará ante el Real Murcia en el estadio La Condomina.

Para poder celebrar ambas cosas -salvación y posibilidad de lucha por la promoción de ascenso- el Granada B tendrá que superar a una Balompédica Linense que está en la zona tranquila de la tabla con 43 puntos, siete por encima del descenso. Los de Julio Cobos también querrán sellar su permanencia lo antes posible y seguramente lo harán amparándose en su seguridad defensiva, esa que aún estando en mitad de la tabla, los ha hecho uno de los equipos menos goleados del campeonato, con menos de un gol en contra por partido, estadística que es mucho mejor que la de 'gallitos' como el Extremadura (cuarto con una media de 1 gol en contra por partido) o el UCAM Murcia (sexto con una media de 1,1 goles en contra por partido).

En el apartado de bajas el técnico del Granada B, Rafa Morales, no podrá contar con Caio Emerson por lesión, con Juancho (sancionado) y tampoco podrá sentarse en el banquillo por el mismo motivo por el que no podrá jugar el atacante colombiano: porque fue expulsado en el anterior encuentro de liga ante el Lorca Deportiva. Por su parte, el técnico del equipo de La Línea de la Concepción, Julio Cobos, no podrá contar para este encuentro con el mediocampista Sergio Molina, que se perderá el tramo final de la competición liguera por una rotura en el gemelo.

El entrenador granadino Rafa Morales ha manifestado en la previa del encuentro que «lo afrontamos con la misma ilusión que las últimas semanas pero con más tranquilidad por haber conseguido la primera victoria, que era importante sobre todo para que los jugadores creyeran que esto sigue la misma dinámica y que hay buena predisposición». Morales admite que ha sido una semana atípica porque «muchos de nuestros jugadores han entrenado con el primer equipo» aunque «ese es el objetivo de todo filial y nos sentimos orgullosos de que nuestros jugadores ayuden al primer equipo».

Sobre el rival opina que el Linense «tiene la urgencia de intentar salvarse, aunque le quedan dos partidos en casa y no creo que pase problemas. Es un equipo al que hay que temer en las contras, es muy vertical, hace mucho daño a través de sus jugadores de banda y sus jugadores de arriba».