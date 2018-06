GRANADA CF Portugal: «No vamos a regalar nada» RAMÓN L. PÉREZ El técnico del Granada subraya que con independencia de lo que ocurra ante el Cádiz su equipo no tendrá la culpa de «lo que les ocurra a los otros equipos» ANTONIO NAVARRO Viernes, 1 junio 2018, 13:20

El entrenador del Granada, Miguel Ángel Portugal, compareció ante los medios en la previa de la última jornada de liga y manifestó que pese a que su equipo que no se juega nada clasificatoriamente hablando «no vamos a regalar nada» a su rival del sábado: el Cádiz. El técnico burgalés apeló a la profesionalidad de sus jugadores y dijo que su equipo buscará ganar y que con independencia del marcador que se registre en este encuentro no será responsable de «lo que les ocurra a los otros equipos». Estas fueron sus palabras:

-¿SERÍA ADECUADO PONER GENTE QUE NO HA TENIDO MINUTOS Y DARLE UNA OPORTUNIDAD A LOS CANTERANOS?: «Creo que no es el momento. Hay que ser profesionales, tener esa conciencia y sacar el mejor equipo posible para ganar».

-¿CUAL ES SU MAYOR PREOCUPACIÓN PARA MAÑANA?: «Lo que más me preocupa es que el equipo acuse las influencias externas. Nosotros solo debemos jugar un partido como profesionales que somos para ganar. Nosotros no tenemos la culpa de nada de lo que les ocurra a los otros equipos, igual que los otros equipos no han tenido culpa de lo que nos ha sucedido a nosotros, que nos hemos quedamos fuera del play-off por nuestros propios méritos. Los demás equipos tienen que entrar en el play-off por sus propios méritos».

-¿QUÉ SABOR DE BOCA QUIERE DEJAR EN GRANADA? ¿CON QUÉ LE GUSTARÍA QUEDARSE?: «En estas 4 semanas lo que hemos hecho ha sido intentar reaccionar a lo que nosotros cogimos. Creo que, dentro de lo que cabe, hemos hecho un trabajo más o menos bien y no me planteo nada. Espero al lunes a ver lo que pasa y no quiero hablar de esos temas. Ahora lo más importante es ganar el partido de mañana y no me quiero centrar en ninguna otra cuestión».

-¿POR QUÉ EL GRANADA NO ALCANZÓ EL NIVEL QUE SE ESPERABA PARA ENTRAR EN EL PLAY-OFF?: «Cada uno tenemos nuestro propio análisis, pero creo que ahora no es el momento y que yo no soy el más indicado para hacer ese análisis. Llegué a falta de 5 partidos para el final y que el equipo reaccionara, los resultados ahí están y el mejor partido que hicimos o el más completo fue el de Gijón. Ahora nos queda darle esta pequeña satisfacción a la gente, por toda la gente que tiene la ilusión de que el Granada acabe bien y sin pensar en otra cosa. Tenemos que acabar bien, ganar y que la gente se lleve esta pequeña satisfacción».

-ALINEACIÓN CONTINUISTA: «Vamos a buscar el equipo más competitivo. No habrá más de dos o tres cambios en el once porque yo estoy convencido de eso y es nuestra profesionalidad lo que nos hace determinar este tema. Nosotros tenemos que hacer méritos para ganar y el Cádiz tendrá que hacer méritos para ganar. Eso está claro. Lo mismo que a nosotros nadie nos ha regalado nada y estamos fuera, nosotros tampoco vamos a regalar nada. Tenemos que satisfacer a nuestra afición, a la gente que venga a vernos, a entregarnos por ellos y a terminar bien esta temporada».

-¿POR QUÉ JOSELU HA PODIDO ACUMULAR UNA VUELTA SIN GOLES?: «No sé. Conmigo los delanteros no han estado afortunados de cara al gol. Como digo llevo cuatro semanas y no sé cual es la causa específica. En estos cuatro partidos que llevo ninguno ha marcado gol y espero que por lo menos mañana lo hagan».