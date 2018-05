Portugal: «Tengo la materia prima para conseguir el objetivo» Miguel Ángel Portugal, presentado oficialmente como entrenador del Granada CF. / ALFREDO AGUILAR El nuevo entrenador del Granada asegura que tiene la materia prima para pelear por el objetivo de entrar en los 'play offs'. Quiere proponer un equipo con «criterio» con la pelota, pero sobre todo recobrar la «seguridad» y que «no tenga miedo a fallar» CAMILO ÁLVAREZ Miércoles, 2 mayo 2018, 18:38

Presentes varios veteranos del Granada, además de Antonio Fernández Monterrubio, director general, y presentado por Fran Sánchez y Kangning Wang, gerente y vicepresidente del club, Miguel Ángel Portugal, que ya este miércoles por la mañana dirigió su primer entrenamiento, fue presentado oficialmente como técnico rojiblanco. Firma para los cinco partidos que quedan de Liga, el resto de encuentros, cuatro, si es capaz de situar al equipo en 'play off' y jugar las dos rondas y del próximo curso si el Granada acaba en Primera división.

Wang le ha deseado «todo lo mejor en tu carrera con el equipo, dar el coraje necesario al equipo para lograr el objetivo». También Fran Sánchez, que ha disculpado la ausencia del director deportivo, Manolo Salvador, por motivos laborales. El gerente del club ha querido «dar las gracias al anterior entrenador y su cuerpo técnico, su trabajo ha sido de diez, han puesto el máximo esfuerzo, pero por lo que sea no han conseguido los objetivos. Nos ha dado una lección de principios y valores». Sobre la llegada de Portugal y su preparador físico, ha señalado que «son las personas idóneas para sacar esto adelante. Gracias por confiar en nuestro proyecto».

Portugal ha admitido sentirse «muy a gusto aquí, rodeado de tanta gente buena. Pepe Navarro, Aguilera y Lelo, que jugaron conmigo en el Burgos. A Ángel Castellanos y Santi los conocía de aquella época, cinco 'cracks' del fútbol. Espero y deseo que todas las esperanzas del club en mi trabajo se vean recompensadas. Nada es imposible. Esta estancia que parece que será corta se prolongue durante mucho tiempo», ha asegurado.

¿Qué sensaciones le ha dejado el equipo desde fuera?: «Me gusta el equipo, me gusta la plantilla, le he visto jugar los dos últimos partidos y creo que hay potencial para optar a esas pequeñas opciones que nos quedan. Granada es una buena ciudad, buena afición, a ver si todos nos hacemos buenos».

Errores cometidos: «Cuando las cosas no salen todo se te tuerce, los últimos dos partidos si en vez del Granada es el Rayo el que va por delante seguro que no le pasa eso. Las inercias hay que cambiarlas. Los jugadores son los actores principales, nosotros tenemos que apoyarles, tratar de sacar lo mejor que tienen dentro. Tengo confianza».

Por dónde empezar a construir: «Que al jugador esté seguro de sus posibilidades, que no tenga miedo. El que sabe que haga lo que sabe, que tenga seguridad para ello. Que no tenga miedo a fallar. No desistir. Al cirujano no le tiembla la mano cuando va a operar. Que se abstraiga del entorno y se dedique a jugar».

Aprovechar los recursos: «Tenemos que aprovechar lo que tanto José Luis (Oltra) como Pedro (Morilla) han hecho. Desde mi conocimiento, intentar aprovecharlas y meternos en el 'play off'. El entrenador sabe que no da tiempo cuando tiene poco margen a crear un equipo como el que él quiere. Es lo que puedo hacer ahora mismo. Tengo la materia prima. Jugadores que tengan el balón que sepan jugarlos, hay jugadores hábiles, rápidos, rematadores. Aprovechar todo eso».

Puntos necesarios para entrar en 'play off': «Los tres primeros puntos, y después lo siguiente. Rayo Vallecano, Rayo Vallecano y Rayo Vallecano. Ganar, ganar y ganar. Y después el siguiente».

Mensaje a la afición: «Es muy sencillo. Los necesitamos. Va a tener tres entrenadores pero les necesitamos a ellos. Cuando un club cambia es por algo, algo ha fallado en la construcción del equipo pero los que no pueden fallar son ellos».

Mensaje a los jugadores: «Les he dicho: 'Soy el tercer el entrenador, así que espero que no os confundáis mucho'. Que entiendan rápidamente, sin cambiar mucho, la filosofía. Los he visto receptivos, con actitud y muchas ganas. No es un equipo que se rinda. No ha tenido esa pizca de suerte para levantar ese ánimo cuando lo ha necesitado».

Su estilo: «Los jugadores no son tontos. Ya han jugado con casi todos los estilos a lo largo de su carrera. Quiero que tengamos iniciativa, y desde eso ganar los partidos. Saber jugar para ganar en cada momento. A veces hay que cambiar a lo largo de los partidos. Que el equipo tenga criterio con el balón y sepa jugarlo».