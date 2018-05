GRANADA CF Portugal: «Las dinámicas solo se cambian ganando y eso es lo que nos importa» PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico rojiblanco apunta que «tenemos potencial para hacer bien las cosas y sigo confiando en ello» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 12 mayo 2018, 13:26

El entrenador del Granada, Miguel Ángel Portugal, habló este sábado sobre el próximo partido que disputará su equipo ante la UD Almería. Estas fueron sus palabras:

-¿QUÉ TIENE QUE HACER EL EQUIPO EN ALMERÍA?: «Tener convencimiento de lo que sabemos hacer, que lo hacemos bien pero a veces nos falta ese convencimiento necesario para superar las adversidades que nos encontraremos durante el partido. Yo siempre he dicho desde que vine que tenemos potencial para hacer bien las cosas y sigo confiando en ello».

-¿DE QUÉ PARTIDO (DE LOS RIVALES DIRECTOS) ESPERA MÁS PARA SALIR BENEFICIADO ESTA JORNADA?: «Del mío. Te podría decir que quiero que pierdan los que van encima nuestra, pero es que a mí lo que más me interesa es que ganemos nosotros. El Almería también se está jugando mucho, lo respetamos, pero lo único que nos vale a nosotros es ganar, con todos los respetos para el rival».

-¿CÓMO PUEDEN APORTAR MÁS LOS QUE SALEN DEL BANQUILLO?: «Hemos hablado de estos aspectos durante toda la semana. Deben estar tan implicados los que empiezan como los que salen desde el banquillo para arreglar una situación o mantener una situación. Cuando el entrenador decide hacer relevos a estos les cuesta cambiar la dinámica del partido. Eso es algo que tenemos que trabajar día a día y nos falta convencer a los que están fuera, porque son tan importantes o más que los que están dentro».

-LO MÁS PREOCUPANTE DEL ALMERÍA: «En los últimos dos partidos han dejado su portería a cero, han tratado de reforzar mucho su defensa y debemos tener cuidado porque con esa manera de jugar quizá nos dejen más el balón a nosotros y por ello nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no nos hagan transiciones rápidas porque nos roben balones en nuestro mediocampo y puedan salir al contragolpe».

-¿ES MÁS IMPORTANTE LA VICTORIA POR LA MORAL O POR LA IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN?: «Es por todo. Las dinámicas solo se cambian ganando, puedes jugar muy bien pero si pierdes otra vez dices 'otra vez más de lo mismo'. Las dinámicas solo se cambian ganando y a nosotros lo que más nos importa es nuestro resultado. Ganar y ganar. No hay otra».

-¿SE HA AISLADO EL EQUIPO DEL PESIMISMO QUE HAY EN EL AMBIENTE?: «Hemos tratado de que no nos influya mucho lo que se dice desde fuera porque un jugador profesional tiene que superar los malos momentos, tiene que creer en sí mismo porque si él no cree en sí mismo y no tiene confianza y autoestima no va a transmitir nada a los que tenemos que construir un equipo. El fútbol siempre es de los jugadores, un jugador con estima y con confianza te aporta todo lo que tiene y eso es muy bueno para el entrenador. En ese sentido tenemos trabajar».