Portugal: «Lo más bonito para un profesional es cambiar la opinión que tiene la grada cuando van las cosas mal» Pepe Villoslada/GCF El entrenador del Granada CF cree que lo fundamental es conseguir que sus jugadores tengan «personalidad» porque la calidad ya la poseen CAMILO ÁLVAREZ Sábado, 5 mayo 2018, 13:57

Miguel Ángel Portugal, entrenador del Granada CF, cree que lo fundamental es conseguir que sus jugadores tengan «personalidad» porque la calidad ya la poseen.

Las cosas positivas de la semana: «La actitud de todos los jugadores, así podemos trabajar bien y afrontar lo que queda de campeonato».

Puntos a trabajar: «Lo que trato es de aprovechar las cosas buenas que han hecho con José Luis (Oltra) y Pedro (Morilla), no hacer una revolución porque a estas alturas hay que tener mucha calma. Introducir alguna idea que tengo. Ese es el camino».

En qué se centra para mejorar: «Me preocupa el balón parado. Hemos hecho entrenamientos para intentar solucionar ese tema y tener alternativas de juego, dependiendo del contrario. Que no nos obcequemos con la misma idea de juego».

Los más destacado del Rayo: «Sobre todo la inercia positiva con la que llega, que tienen los equipos que están arriba, esto hace que se lleven los balones divididos y las segundas jugadas. Eso es lo que tenemos que conseguir nosotros también».

Lo que más le ha sorprendido: «Son jugadores que tienen buen dominio del balón calidad, lo he podido corroborar, a veces a los entrenadores nos gusta que sea algo incorrecta. El carácter de una plantilla se forja a base de entrenamientos. Quiero inculcarles que para jugar al fútbol hay que tener carácter, sobre todo que tengamos personalidad».

Lo que le falta al equipo: «Es una buena plantilla en cuanto a calidad. En Segunda división, si le preguntas a Valladolid, Osasuna, Numancia, Rayo, Sporting... son plantillas hechas para subir. La Segunda es muy competitiva. Vine porque consideraba que podíamos hacer buenas cosas, apurar las posibilidades que tenemos en el 'play off'. No nos planteamos nada más que ganar al Rayo».

Misión del entrenador: «No es que le tenga que dar confianza, es que siendo buenos futbolistas tienen que tener esa autoestima. Y es bueno que el entrenador le dé esa confianza para que no se vengan abajo. Si me silban no importa porque yo soy buen futbolista. Lo más bonito para un profesional es cambiar la opinión que tiene la grada cuando van las cosas mal».