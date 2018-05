GRANADA CF Portugal achaca los malos resultados a «la falta de convencimiento» PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada afirma que tanto él como la plantilla entienden «perfectamente» el enfado de la afición y que este sábado intentarán «que la gente esté feliz» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 18 mayo 2018, 13:39

El entrenador del Granada, Miguel Ángel Portugal, ha comparecido en la previa del encuentro que su equipo disputará este sábado ante el Reus y ha subrayado que a su juicio el «no conseguir resultados positivos nos está afectando demasiado». El preparador afirma que ha faltado «convencimiento», que tanto él como la plantilla entienden «perfectamente» el enfado de la afición y que intentarán cambiar la mala dinámica del equipo. Estas han sido sus palabras:

¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO?: «Durante la semana ha evolucionado de menos a más. Cuando se dan las cosas de esta manera el primer día después del partido estás cabreadísimo, el segundo un poco menos, el tercero coges energía, el cuarto piensas que la única solución a todo esto es ganar...y a partir de ahí a trabajar. El equipo es muy consciente de la importancia que tiene el partido de mañana independientemente de lo que nos juguemos, porque nos estamos jugando nuestra profesionalidad y nuestro orgullo».

¿PIENSA EN LAS MATEMÁTICAS?: «Ahora mismo solo pienso en ganar. En darle una alegría a la afición, que en tantas ocasiones se ha sentido desilusionada y tiene sus razones. Nuestra responsabilidad y nuestro orgullo es ofrecerle esa victoria. Por encima de eso no pensamos en nada más, solo tenemos la mente para ganar».

-REACCIONES DE LA AFICIÓN: «Cuando hay tanta ilusión por conseguir algo y al final no se consigue, entendemos que la afición esté de uñas con nosotros. Lo entendemos perfectamente. Por nuestra profesión y nuestro oficio queremos que la gente esté feliz, aunque sea por un día, y tenemos que intentar cambiarles sus razones, que las tienen».

-VALORACIÓN DE LAS 3 SEMANAS DE TRABAJO: «Creo que (al grupo) le está influyendo más el estado de ánimo que todo lo demás. Sigo pensando que son buenos futbolistas, que hay potencial y una buena base. Es muy dificil bajar y subir al año siguiente. Generalmente los equipos suelen romperse, pero el Granada tiene una base para el año que viene, creo que ha actuado de una manera bastante inteligente. Esa base de jugadores con contrato es importante para el futuro del club».

-¿PIENSA QUE FALTA LIDERAZGO EN LA PLANTILLA?: «Ésta es una plantilla fantástica para trabajar. Se entrega a tope en el día a día y en los entrenamientos. Esa tendencia de no conseguir resultados positivos les está afectando demasiado y no debería ser así. Nosotros somos profesionales y deberíamos ser personas enteras en la victoria y en la derrota. Puede ser una causa que lo achaquen demasiado. Desde que llegué dije que lo más importante es que necesitabamos convencimiento y si no lo tienes no sales adelante. En los otros partidos hemos tenido convencimiento de lo que hacíamos hasta que nos marcaban gol. Ahí está la clave. No pasa nada si encajas un gol. Por cualquier tontería te pueden hacer un gol, pero si tú estás convencido de lo que haces seguro que remontas. Creo que nos faltado eso, estar convencidos».