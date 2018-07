Mercado El 'póker' con el que sueña el Granada este verano Pablo Vázquez es uno de los jugadores que trata de ganarse un puesto en la defensa. / A. L. J. Dos centrales, un banda derecha y un mediapunta son los grandes objetivos del club, salvo que haya bajas inesperadas RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 23 julio 2018, 01:31

El Granada sabe los puestos que le gustaría completar, pero no cuándo los conseguirá. Tampoco las identidades de los futbolistas que los ocuparán, porque para cada plaza hay varias opciones abiertas, más allá de los nombres que se han ido conociendo, cada cual en distintas situaciones contractuales con sus respectivos equipos. Todo depende de la capacidad de los rojiblancos para dar salida a algunos futbolistas cuya marcha aumentaría el margen de gasto dentro del tope salarial. Si estos jugadores no se movieran, la política de adquisiciones se vería ralentizada. Obligaría a exprimir los recursos y tender, seguramente, a esperar cesiones o desbloqueos en el horizonte de agosto. El verano es largo y el mercado lleva su propio ritmo y agitación, pendiente de movimientos en otros clubes que suelen actuar como piezas de dominó.

Cuatro son las demarcaciones que pretende reforzar la escuadra rojiblanca como prioridad. La defensa necesita mínimo un efectivo, aunque lo normal es que sean dos, contando en principio con que se quede el canterano Pablo Vázquez con el primer equipo. La idea que mantiene la entidad es atender a ofertas por Matthieu Saunier, quien estuvo a punto de emprender una aventura en Rusia, pero la operación se truncó a última hora, con sus agentes negociando en Serbia, donde estaba el Krylia Sovetov de pretemporada. No hay tachas a Saunier por sus condiciones, pero inquietan sus lesiones. De hecho, ahora mismo está con molestias. Librándose de su salario, por encima de los 600.000 euros, el Granada podría ir con fuerza al escaparate. Para esta zona hay interés por Tarín, formado en la cantera del Barcelona y que ha llegado al Leganés, con el que los nazaríes tienen una gran relación como se ha visto con Fede Vico. Tarín podría llegar mediante otro préstamo, pero los rojiblancos querrían incorporar a otro zaguero, más experimentado, salvo que Saunier se sostenga.

El siguiente sector que la escuadra tiene afán de fortalecer es la banda derecha. Se ha tanteado a muchos futbolistas. Entre ellos está Nacho Gil, del Valencia, cuyo entorno reconoció tener una oferta sobre la mesa, o Ivi, del Levante, que tiene posibles 'novias' en Primera. No son los únicos sobre la mesa. Agrada Bruno Gama, por ejemplo, que pasó por el Alcorcón como cedido; Ojeda, ahora también en el Leganés, y se rondó a Agra, que se ha decantado por el Cádiz. El Granada tiene varias 'cañas' echadas, pero no puede rubricar nada aún por el control financiero. En el flanco no tiene prisa porque para arrancar ya han llegado Vadillo y Fede Vico, que pueden encarar por los dos perfiles, mientras que sigue Puertas, adaptable a ambos flancos y a la mediapunta. Jean Carlos estará probando con los 'mayores' durante estos días, aunque puede seguir con licencia del filial y alternar, al tener sólo 22 años.

La última carta, siempre que no haya otras huidas inesperadas, está en el enganche. El pase de Sergio Peña al Tondela abre un espacio para un futbolista creativo que en un momento dado pueda completar a los tres atacantes. Se sabe que con Espinosa se ha hablado para intentar su vuelta, pero que, como en otros casos, ha de tener paciencia.

Sevillistas

Otros jugadores que han sido relacionados tienen pasado sevillista. Son Borja Lasso (mediapunta) y Fede San Emeterio (pivote). Ambos se encuentran haciendo la pretemporada con el primer equipo hispalense. Su futuro está por ver y pude dilucidarse el próximo mes. Preguntado al respecto Diego Martínez, que los entrenó, echa balones fuera. Mantiene la prudencia porque cualquier palabra más alta que la otra puede actuar en contra.

Este teórico 'póker' (dos centrales, banda derecha y mediapunta) puede acabar siendo 'repóker' en función de quién abandone la plantilla. Como ocurre con Javi Varas, Raúl Baena tiene uno de los sueldos importantes y no parte entre las primeras opciones en la media. Su ubicación como central en Marbella responde a una probatura, pero también evidencia están por delante Aguirre, Montoro y Alberto Martín en su demarcación natural, y que de momento prefiere chequear al canterano José Antonio ahí. La salida de Baena cuadraría con el interés por San Emeterio, que curiosamente también está siendo probado de central en el Sevilla. A Joselu, por su parte, le siguen saliendo tentativas, todas de equipos con aspiraciones. Si saliera, algo que no se contempla salvo traspaso, obligaría a un esfuerzo en ataque. Pasaría lo mismo en el lateral derecho si Víctor Díaz es tocado con seriedad. Esto podría disparar los fichajes pendientes a seis. No es lo que se desea, sobre todo en el caso de este último.