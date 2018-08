Fútbol El plazo acaba para el Lorca, que perdería su plaza en Segunda B Dos jugadores del Lorca se abrazan en un partido / LaLiga Algunos equipos de Tercera protagonizarán una puja para suplir la baja. El coste, cerca de 500.000 euros FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 1 agosto 2018, 10:28

Confusión en Lorca. Tras varios días de esperanza por la llegada de un nuevo inversor, no hay constancia de que se haya asumido la deuda del Lorca antes de las 23.59 del martes 31 de julio y, por lo tanto, se descendería administrativamente al club a Tercera.

Según adelantaba Iusport, la cantidad adeudada ascendía a 485.000 euros y estaba cerca de ser saldada gracias a la llegada de varias ofertas, siendo la mejor la de un grupo inversor británico. Las trabas del actual dueño del club, Xu Genbao, habrían echado por tierra cualquier intento de comprar el Lorca. La RFEF sigue buscando alguna transacción del grupo inglés que, a última hora, hubiese salvado al conjunto blanquiazul. De no ser así, hoy mismo se certificará su descenso de categoría.

Ahora los equipos de Murcia tendrán la primera palabra, pues serán los conjuntos con más derecho a quedarse esa plaza. No será fácil, pues hay que abonar la cantidad íntegra de la deuda lorquina para salir a competir a la tercera categoría del fútbol nacional. El Yeclano es la opción preferencial, si bien su salud económica no estaría a la altura del desembolso. Después de los murcianos, los clubes de otras regiones podrán pujar por la plaza, teniendo en cuenta que se cubriría siempre la plaza del grupo cuarto y no otra. Eso deja a los andaluces en una posición favorable, sobre todo a los filiales. Cádiz 'B' y Real Betis 'B' han sido los primeros en sonar como posibles sustitutos.

Si nadie se hiciera cargo de la deuda en un cuestión de unos días, el grupo IV de Segunda B contaría con 19 participantes, habría un equipo que descansaría cada jornada y solamente habría tres plazas de descenso.