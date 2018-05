«Hay plantilla y tiempo para solucionarlo»

No está siendo un año fácil a nivel colectivo ni tampoco a nivel individual para Raúl Baena (Torrox, Málaga, 1989), pero la llegada del nuevo entrenador y la calidad de la plantilla hacen que al mediocentro le quedan muchas esperanzas de lograr el objetivo del ascenso pese a todo.

–¿Cómo está el vestuario con todo lo ocurrido en la última semana?

–Sabemos que en el fútbol estas cosas pueden ocurrir. Ya estamos con la mentalidad puesta en el partido del lunes, con la máxima confianza de que vamos a sacar esto adelante.

–Tres entrenadores en una temporada no habla muy bien del equipo.

–Está claro que cuando hay cambios es porque las cosas no están saliendo como queríamos. Todo el mundo va a aportar lo máximo para que acabemos contentos la temporada.

–¿Qué ha fallado para que ni Oltra ni Morilla acaben la temporada y el equipo esté lejos del objetivo?

–No soy nadie para decir qué podría haber fallado con los entrenadores. Han sido un cúmulo de cosas. Hay que mirar hacia adelante. Si miramos atrás creo que nos estamos equivocando. Hay que centrarse en el partido del lunes con la cabeza limpia, la máxima confianza y a morir ahí.

–¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con Portugal?

–Con mucha intensidad, todos los ejercicios con balón. Una primera toma de contacto muy positiva.

–¿Por dónde se debe empezar a reconstruir el equipo?

–No soy nadie para decirle al entrenador de dónde tiene que partir. Todo el mundo tiene que tener la predisposición para dar el máximo. Mentalizados de que quedan cinco finales, empezando por la del lunes ante el Rayo. Hay que sacar los tres puntos como sea y seguro que si conseguimos la victoria vamos a ver todo mucho más claro de lo que la gente lo ve ahora.

–Los enfrentamientos directos hacen que el Granada dependa de sí mismo.

–Tenemos que jugar con equipos que están en la misma pelea y eso es positivo para nosotros para lograr la clasificación.

–¿Cómo afronta el partido ante su exequipo, el Rayo?

–Lógicamente, le deseo lo mejor, pero yo ahora pertenezco al Granada. Es una final que tenemos que ganar sí o sí y es en lo único que me centro.

–Desde su experiencia en la categoría, ¿esperaba una temporada tan complicada?

–Todos esperábamos que hubiese ido mejor la temporada. Sabemos que es una categoría muy competida, que hay mucha igualdad, y que al final o cuidas todos los detalles y se trabaja muy bien o cualquier equipo te lo hace pagar. Hay plantilla para estar más arriba de lo que estamos pero hay tiempo de solucionarlo.

–Si el Granada alcanza finalmente los 'play off' será una película muy distinta...

–Sí. La sensación que se respira, sobre todo desde fuera, de dudas, si entramos en 'play off' va a haber un chute de energía de toda la ciudad y la afición nos va a llevar en volandas. El equipo entrará en una inercia positiva que nos va a hacer llegar con mucha fuerza a los 'play offs'.

–¿Cómo recibió la destitución de Oltra?

–Son decisiones que toma el club. Estaba claro que el objetivo era estar entre los dos primeros. Se alejó un poco y los resultados fuera de casa no acompañaron. Comenzaron las dudas y se decidió un cambio para ver si mejoraba el equipo.

–¿Y la de Morilla?

–Son situaciones que no se sabe bien el porqué. Tanto él como su cuerpo técnico llegaron con la máxima ilusión pero los resultados no acompañaron como todo el mundo deseaba.

–Parece una cuestión más mental que táctica o falta de actitud.

–Al principio comenzamos con algunas dudas, con mucha gente nueva y un equipo por formar. Pero luego encadenamos una racha muy positiva, llegamos a ponernos líderes, con muy buenas sensaciones. Después, con altos y bajos, acabamos la primera vuelta bien. Pero a partir de la segunda vuelta los resultados no han sido los que esperábamos. Hemos pasado por situaciones difíciles y hemos sido capaces de superarlas, y esta es una más. Está en nuestra mano revertir la situación. No sé lo que falta, si lo supiera sería muy fácil solucionarlo. Es un cúmulo de cosas que han ido haciendo que el equipo no logre los resultados deseados.

–¿Cómo se trabaja para recuperar esa fortaleza anímica?

–Cada persona es un mundo. Lo que a mí me viene bien a lo mejor no le sirve a mi compañero. A algunos hay que rebajarlos un poco, a otros pincharles. Lo más importante es que todo el mundo sea consciente de lo que nos jugamos.

–A nivel personal tampoco está siendo un curso sencillo.

–Al principio estaba jugando todo, me encontraba muy bien. Viene la lesión, en parte porque fuerzo para disputar algún partido. Después me recuperé pero no estaba todo lo cómodo posible. Pero de un tiempo a esta parte me encuentro perfectamente. A tope desde hace tiempo, a veces con más minutos y otras con menos.

–Ahora parte de nuevo de cero.

–Me encantaría jugar, como a todos los compañeros. Voy a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora. El bien del equipo está por encima del individual. Espero que al final acabemos todos contentos, que pasa por el ascenso.

–Contar con la afición será un plus fundamental.

–Para la afición del Granada no tenemos nada más que palabras de agradecimiento. No estamos en posición de pedir nada. Tenemos que dar. Entendemos que haya gente descontenta con la situación. Nosotros también lo estamos. Estamos jodidos porque somos los primeros interesados en estar en Primera división. Si nosotros demostramos lo que tenemos que demostrar ellos estarán ahí.

–¿Cómo acabará esto?

–Espero que en ascenso. Clasificarnos para el 'play off' y afrontarlos con fuerza.