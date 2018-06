Deportivo Así está la planificación deportiva del Granada y su cúpula Monterrubio avanza algunos de los frentes abiertos en el equipo y aclara que el club no está paralizado por el caso de la salida de Manolo Salvador como director deportivo RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 11 junio 2018, 14:16

Antonio Fernández Monterrubio, director general del Granada, desgranó algunos aspectos de la planificación deportiva en su comparecencia de este lunes ante los medios.

PRIMER EQUIPO: «El entrenador estará pronto. Ahora tiene una base sobre la que construir. No es un nuevo proyecto, sí un nuevo equipo. Teníamos una gran plantilla pero no un gran equipo. La dificultad está ahí. De los tres equipos que bajamos de Primera y que teníamos la ayuda al descenso, sólo uno ha disputado el 'play off' (Sporting) y ha sido eliminado. Contamos con unos activos y parte de la plantilla. Esto compensará la falta de presupuesto».

ANÁLISIS: «El primer equipo no ha funcionado y tomaremos decisiones. No quiero justificarme. Hemos de hacer autocrítica, el primer decepcionado soy yo. Estamos muy jodidos. Todo esto nos tiene que ayudar para devolver al equipo a Primera».

EL PORQUÉ DEL FRACASO: «Un conjunto de todo. Faltó carácter, personalidad (hablo a título personal), pesó la presión. Pero lo que no ha faltado es compromiso».

MANOLO SALVADOR: «Estamos intentando llegar a un acuerdo de resolución. El Granada no lo quiere despedir, sino pactarlo, en función de las cláusulas del contrato. Desde el Granada lo tenemos claro. El abogado de Salvador, no tanto. Ahora ha solicitado la baja paternal, así que cuando acabe se tendrá que poner a trabajar si no hay solución. El club no se puede paralizar y no se va a paralizar. Podemos seguir trabajando aun con ello. El Granada está por encima de todo. No es necesario que dé el visto bueno en los fichajes».

NUEVA DIRECCIÓN DEPORTIVA: «No habrá un sustituto. Lo llevará Hope, con la figura de Antonio Cordón, con dos equipos de trabajo, sin decisiones personalistas. Uno estará en Madrid y el otro aquí, con el gerente deportivo Fran Sánchez, que ya tenía un papel importante en todo ello; y conmigo. El equipo de Madrid vendrá ocasionalmente. El resto de clubes del grupo funcionarán de una manera similar. No descarto que en adelante den la cara más tanto Cordón como Fran Sánchez. Después de que hable el presidente, será el turno del área deportiva».

JUGADORES CON CONTRATO: «Se cuenta con ellos en principio, pero esta es una decisión deportiva que al final tomarán sus responsables. No han cobrado sus primas por ascender, que eran importantes. Por eso me extraña cuando algunos insinúan que no querían subir».

SALIDAS: «Se están negociando la de los tres jugadores que han estado cedidos».

MACHÍS Y KUNDE: «No renunciamos en principio a ellos, sobre todo con el primero».

USO DEL CLUB CHINO: «No se pueden hacer más licencias con este».

ADRIÁN RAMOS: Sigue cedido por el Chongqing Lifan, que paga gran parte de su salario. El Granada paga otra parte que es asumible. Puede y quiere seguir. Al principio tuvimos problemas por las ofertas que tenía, pero luego no. Ahora tenemos que ver la situación de todos. Contamos inicialmente con quien tiene contrato, pero habrá que ver las ofertas que llegan.

MERCADO DE INVIERNO: «Se reforzó lo que se quería traer, dos hombres de banda. Estuvo pensado por todos de manera consensuada porque yo estuvo allí presente. Teníamos capacidad para más pero no se gasto. Lo que sobró no se queda como tal. Cuenta como tesorería, pero dependerá de los ingresos y gastos. A 30 de junio sabremos el margen para este verano».

RELEVO OLTRA-MORILLA: «No me gusta analizar las cosas a toro pasado. No fue una decisión precipitada, sino meditada. Era lo que se pensaba mejor y la decisión que se tomó.

QUIÉN PAGA A HOPE: «El presidente, sale de sus fondos. No sé cómo se financia Hope. El Granada no paga nada».

DINERO PERDIDO POR POR PEÑA: «Dejamos de ingresar una cantidad importante al no ir al Mundial. Es otra piedra más en el camino.