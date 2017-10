Granada CF Pina: "En el Granada tenía punto final, quiero morirme en el Cádiz" "Barral, mírame a los ojos, dime si tengo que buscar otro delantero en enero", revela el dirigente que le dijo al exatacante nazarí SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 18 octubre 2017, 08:45

El exdirigente rojiblanco Quique Pina saltó ayer a la palestra para valorar diversas concernientes en torno a su futuro profesional y el Cádiz CF, conjunto del que es consejero delegado. Y todo, en un tono muy explícito, lo que le llevó a dejar varias perlas a lo largo de su intervención en Cadena Cope de Cádiz. “En el Granada CF tenía punto final, pero aquí es una historia diferente. Quiero morirme estando en el Cádiz CF”, llegó a señalar.

Pino dijo esto al hilo de referir también las causas de su divorcio con el presidente del cuadro amarillo, Manuel Vizcaíno. “Él –en referencia al sevillano– me ha traicionado. Lo hace porque hago una sociedad (Locos por el Balón) y el Consejo Superior de Deportes me impide estar en el Cádiz CF, ya que en ese momento yo estoy en el Granada CF. Por lo tanto, yo le cedo los derechos y la confianza y al final me traiciona. Quiero que me dé lo que es mío. Que me dé la firma mancomunada (para poder firmar documentos en la entidad). Pero eso no significa que vaya a ir a por él ni a echarlo. Si la tuviera el club seguiría igual. Teniendo en esa firma no tengo interés en echarlo”, redundó para también aclarar qué es lo que habló con el antiguo atacante nazarí David Barral después de comprobar que el isleño reincidía en diversos actos de indisciplina. "Barral, nos conocemos, mírame a los ojos y dime si tengo que buscar un delantero para enero porque te conozco y he apostado por ti. En tu vida privada tienes que hacer lo que quieras, pero en el campo tienes que darlo a todo. Por el momento, me lo está cumpliendo el compromiso”, reveló Pina.