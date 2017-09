Pina entra en guerra en el Cádiz CF con su socio Manuel Vizcaíno El ex presidente del Granada CF reclama al sevillano compartir la administración del cuadro amarillo EFE Martes, 12 septiembre 2017, 09:46

El ex presidente del Granada CF, y consejero delegado del Cádiz, Enrique Pina, reclamó compartir la administración del club con su presidente, Manuel Vizcaíno, ya que ambos comparten la propiedad de la sociedad 'Locos por el Balón', que asume la mayoría accionarial de la entidad.

Pina se quejó en conferencia de prensa de que, aun teniendo en su poder un cupo de acciones del Cádiz, "no" pueda asumirse una "cesión compartida" de la sociedad que gestiona el club gaditano.

El murciano explicó que, desde su desvinculación del Granada el año pasado, pretende acordar con Vizcaíno una gestión mutua en el Cádiz.

Esto no era posible de manera oficial anteriormente para no incurrir en ilegalidades por no estar permitida la presencia en dos clubes distintos de una misma persona o empresa.

Pina, que actualmente sólo gestiona la parcela deportiva del Cádiz, ha señalado que no desea la presidencia del club y que la misma podría seguir en manos de Vizcaíno.