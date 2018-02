Pina cobró dos millones de euros por la venta del club «a los chinos» Pina es trasladado a la Audiencia Nacional para declarar. / EFE El murciano aseguró en su segunda declaración ante el juez que no tuvo relación con el fondo de inversión luxemburgués, «solo hablaba con Gino» CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 22 febrero 2018, 02:22

Una parte de la segunda declaración de Quique Pina ante el juez José de la Mata trató la aparición de dos millones de euros en la empresa Calambur, a nombre de la hermana del empresario murciano pero supuestamente dirigida por el propio Pina. «Fueron por la intermediación en la venta del club a los chinos, pero yo le digo (a Gino Pozzo) que quiero cobrar más por todos los servicios prestados hasta ahora. A mí me reconoció solo la intermediación».

A esto se añade en la línea de investigación un millón y medio que, señaló Pina, provenía de la intermediación con el Watford. «Gino me dijo que como estaba muy pesado con la intermediación, hizo el contrato para liquidar», pero «eso no es así. Ahí están todas las intermediaciones que he hecho».

Pina reconoció ante el magistrado que «no quería perder la gestión y asesoría deportiva con otros clubes», pero al figurar como presidente del Granada no podía aparecer en el organigrama de otro club, así que utilizó la empresa Calambur. «No quería que se me vinculara (por el Consejo Superior de Deportes) como presidente de un club».

«No quería perder la gestión y asesoría deportiva con otros clubes» Quique Pina | Expresidente del Granada

La participación del fondo de inversión luxemburgués Fifteen Securitisation, al que iba el 90-95% de los traspasos de varios jugadores desde el Granada, Udinese y Watford, es otro de los puntos en los que tanto el juez José de la Mata como el fiscal han insistido en sus preguntas a Quique Pina. El murciano, en su segunda declaración el pasado lunes, aseguró que «en el Granada nunca realizamos tareas para identificar quién era el fondo. Yo confiaba en Gino, que era el propietario. Creo que (Pozzo) negociaba con el fondo». Pina añadió que «el club era de Gino y el primer perjudicado sería él», aseguró.

Según el empresario murciano, el fondo era utilizado por el propietario del Granada para revalorizar futbolistas jóvenes. «Los adquiría el fondo y nos decía que sí o sí tenían que estar en la plantilla del segundo equipo (el filial rojiblanco)». Pina puntualiza que «del primer equipo solo hemos tenido a Siqueira y Brahimi. Y (Juan Carlos) Cordero y yo los identificábamos. Los veíamos y opinábamos». Precisamente de la venta de Brahimi también hubo cuestiones que el expresidente del Granada tuvo que aclarar: «Yo no hablé con el fondo. Gino me dijo que la operación se podía hacer a través de un fondo». Pina insiste en que «yo ponía los nombres encima de la mesa y Gino daba el 'ok'. La conclusión era que «lo que interesaba era mantenerlos unos años y luego venderlos».

«Yo confiaba en Gino, que era el propietario. El club era suyo y el primer perjudicado sería él» Quique Pina | Expresidente del Granada

Fifteen Securitisation no era la única compañía vinculada a Gino Pozzo que tuvo relación con el Granada de forma muy directa. También Grup Serton, que ofrecía un servicio de asesoramiento deportivo. «Era de Pozzo», afirmó Pina ante el juez. «Trabajaba para chicos jóvenes. La decisión de contratar a Grup Serton no fue mía. Gino Pozzo nos dice que lo consideremos dentro del presupuesto», indicó. Y añadió que el trabajo de scouting de la empresa en cuestión «podría ser de jugadores del fondo (Fifteen Securitisation)».

Todas estas afirmaciones contradicen las de otros de los investigados en el caso, como el abogado catalán Jordi Trilles, que en su segunda comparecencia ante el juez De la Mata señaló que el responsable de todas las decisiones del club, ya fueran de «ámbito general» o de temas «económicos y presupuestarios» era el propio Quique Pina, mientras que el murciano ha sostenido en sus declaraciones que se limitaba a obedecer lo que el propietario del club, Gino Pozzo, decía.