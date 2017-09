Granada CF | Rueda de prensa "No pido tiempo ni comprensión, pero es verdad que el equipo es nuevo" GCF El técnico del Granada CF José Luis Oltra ha significado que el partido ante el Tenerife "será muy complicado" SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 8 septiembre 2017, 18:05

En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra, ha significado que “no pido tiempo ni comprensión” por el hecho de que aún no haya llegado la primera victoria en Liga, pero sí que ha recordado que “es verdad que el equipo y el objetivo son nuevos”. Sobre el partido ante el Tenerife que justificaba su comparecencia ha declarado que “será muy complicado”.

MONTORO. “Hasta ayer no había hecho mas que recuperación. Ayer entrenó con el grupo de los que hicieron un trabajo intenso. Todavía tiene alguna molestia. No lo tengo claro si va a entrar en la convocatoria. Igual me llevo a diecinueve jugadores porque voy a apurar hasta el final para ver cómo se encuentra. Tengo que hablar, con los médicos, porque en la jornada cuatro no voy a forzar a nadie. Nunca voy a forzar a nadie, y en esta cuarta jornada menos porque por forzar una semana igual lo pierdo un mes. Prefiero no arriesgar, hasta el último momento será duda”.

MACHÍS Y PEÑA. “Han llegado fenomenal, con el cansancio lógico del viaje y del jet lag. Llegaron ayer y entrenaron con los que trabajaron fuerte, no con los que recuperaron. Hoy han entrenado los dos con normalidad. Los dos pueden estar mañana en la lista. S no están no es una cuestión física, sino decisión técnica. Están en condiciones”.

DOS SALIDAS SEGUIDAS. “Esto no lo manejo. Me gustaría jugar contra los que gano. Si sé que voy a ganar serán bien recibidos ahora. Si sé que voy a perder ahora ni luego. Son salidas complicadas, que son rivales difíciles, pero tenemos potencial para ir a cualquier campo y por lo menos competir. Yo no estoy preocupado ni por los resultados, ni por la situación del equipo, ni por haber sacado tres empates y ninguna victoria. Estoy ocupado, que tampoco preocupado, en que el equipo compita. (Ante el Zaragoza) hubo momentos en que los que no competimos acorde a lo que tenemos. Y por tanto es ahí donde está mi carro de batalla para que el equipo dé el paso al frente. Suelte el lastre del objetivo, suelte el lastre de la ansiedad o la urgencia por el resultado. Y que el equipo se centre en el trabajo, la tarea, en lo que de verdad depende de nosotros. Y que sea un equipo que dé el paso al frente y que le plante cara a cualquier otro”.

RIVAL. “Al Tenerife lo conozco bien. Es un equipo que anda en un estado de forma buenísimo. Que ya viene de hacer un play/off y casi ascender. El Heliodoro aprieta y da puntos. Es un equipo que tiene las ideas claras, con un entrenador que lleva tiempo y con un modelo muy definido. Es un equipo muy vertical, que tiene grandísimos futbolistas y se encuentra en un buen estado de forma. Va a ser un partido complicadísimo. Tengo máxima confianza en que el equipon dé la cara, compita y pueda obtener un buen resultado”.

ESTANCIA EN LA ISLA. “Es uno de los sitios en los que mejor he estado, aunque yo he estado bien en todos los sitios. Es verdad que Tenerife es especial porque fue donde conseguí el primer ascenso. El equipo jugó sensacional, yo me identifiqué con la gente de allí. A día de hoy soy el mas entrenador que más partidos lo ha dirigido. Fueron tres temporadas. Hubo mucha sintonía, viví muy bien. La isla es un paraíso. Son unos privilegiados en unas cosas y unos perjudicados en otras. Es un sitio extraordinario. Y luego futbolísticamente aparte de ser el primer ascenso fue un año en que el equipo fue muy vistoso y muy alegre. Pero vamos con la idea de ganar, a los amigos le saludaré antes y después. Después del partido les desearé lo mejor. Pero también estoy encantado en Granada, con el club y la ciudad. Y espero batir el record de partidos en Granada, que es lo que me pide el cuerpo”.

¿CONDICIONADO EN LOS SISTEMAS POR RAMOS Y JOSELU? “Los sistemas simplemente es una posición de partida. Lo importante es cómo evolucionas, la forma de jugar, el modelo, si juegas más combinado o directo o si juegas más replegado para buscar contraataque. Va a depender de lo que quiera hacer con el equipo, de las características de los jugadores y del rival. Pero no por poner más delanteros marcas más. Ya he dejado a Adrián en el banquillo y si lo tengo que hacer lo haré. Tengo que poner a los que crea que son mejores para ganar el partido. Si en esos once está Adrián perfecto y si no pues mala suerte para él mientras el equipo gane, que es la prioridad. Pero con Adrián, con Joselu, con Rei o con cualquiera que pueda jugar en esa demarcación. Por lo tanto, no estoy condicionado porque ellos sean fichajes o jugadores importantes. La idea es elegir a los mejores mirando lo que quiero hacer el domingo”.

MENSAJE A LA AFICIÓN. “No conozco todavía la forma real de pensar de la gente. Sí que dije que a mi me había sorprendido gratamente por la paciencia que tuvo el año pasado por todo lo que vivió. Estuvo con el equipo y apoyó hasta el final. Lo que noto y siento, aparte del cariño al equipo y personal, noto que con muy poquito que le das la gente está ilusionada. Entiendo que el equipo no ha comenzado en resultados como esperamos. Porque todos queríamos si no tres victorias al menos dos. Pero todo se puede ver medio lleno o medio vacío. A mí no me preocupan los resultados. Y bueno, a la afición le transmito que tengo un grupo sensacional, que trabaja, que es sensacional, que está comprometido, que tiene ganas y que es responsable. Y que cree en sus posibilidades. Y segundo que yo tengo confianza en este grupo, porque los veo trabajar en el día a día y sé que son receptivos a todo lo que les planteo. Están con ganas de ganar y de darle una alegría a la gente. Y tercero, no voy a pedir ni tiempo ni comprensión. Simplemente voy a decir un argumento que es una realidad que tampoco me vale como excusa, pero que es verdad que son dieciocho jugadores nuevos, nuevo cuerpo técnico, nueva categoría, nuevo objetivo, una dinámica maña que hay que cambiar, un nuevo director general, un nuevo director deportivo. Son demasiados cambios y esto necesita un proceso y un tiempo. Si yo no viera mimbres estaría preocupado, pero yo estoy tranquilo porque esto es cuestión de que haya un momento ‘click’, encaje un poquito, el equipo suelte lastre de la urgencia y de la necesidad, compita en arreglo a sus posibilidades y seguro que vamos a ir fenomenal. Tampoco lo puedo garantizar. Esto es fútbol y esta categoría es muy complicada. Creo en lo que tengo, el club está funcionando bien, se han hecho todas las posibilidades para que esto funcione. Y seguro que al final acaba funcionando. Y si no, la conciencia tranquila por haber hecho todo lo que está en nuestras manos”.