Pereira dice que Marcelino le pide jugar en el Valencia “como lo hice en el Granada”

Jueves, 7 septiembre 2017

El centrocampista Andreas Pereira fue presentado ayer como nuevo futbolista del Valencia, que es donde dijo haber recibido una instrucción muy clara por parte de su técnico. “Marcelino (García Toral) me ha dicho que yo me tengo que sentir libre en el campo, que me tengo que sentir como en casa y seguir jugando como lo he hecho en el Granada CF y el Manchester United”, aseveró.

De igual modo, el futbolista reconoció que vio peligrar su pase al conjunto ché. “Tuve miedo de que no fuera posible. Estaba en Bélgica para estar con mi familia, aprovechando que tenía tres días libres. Pero cuando me dijeron que sí que se podía cerrar estuve muy contento”.

En relación precisamente a la antesala de lo que fue su contratación, Pereira dijo que “sólo sabía que no podía venir al Valencia y que me tenía que quedar en el Manchester United. Me preparé mentalmente para quedarme, pero en los últimos minutos cambió la situación. Nunca me explicaron los problemas que hubo”.