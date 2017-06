GRANADA CF Peñaranda, lesionado para los próximos tres meses El Málaga no ha rescindido su cesión con el Watford y corre el riesgo de tener que mantener al jugador a pesar de que ocupa plaza de extracomunitario y de que no es del agrado del técnico Míchel González ANTONIO NAVARRO Lunes, 26 junio 2017, 22:56

El ex rojiblanco Adalberto Peñaranda ha conocido en las últimas horas que la lesión ósea que padece tras la disputa del Mundial sub20 con la selección de Venezuela lo va a mantener apartado de los terrenos de juego durante alrededor de tres meses.

La situación del ex del Granada no es sencilla pues según informa el diario Sur el Málaga no ha llegado a un acuerdo para cerrar la salida del jugador cedido por el Watford y en estos momentos “el club malaguista asume que tendrá que quedárselo pese a que su continuidad había quedado descartada”.

Atendiendo a la información del citado diario su situación es especialmente perjudicial para el conjunto blanquiazul ya que “su representante y su club de origen, el Watford, ya conocían sobradamente que Míchel no contaba con él” pero “se ha demorado en exceso la rescisión de su segunda temporada de cesión hasta que un percance físico del futbolista va a impedir su salida. (…) El contratiempo es muy serio para el Málaga, que no cuenta con Peñaranda, que ahora deberá asumir su ficha y que además ocupa plaza de extracomunitario. Parece complicado que, pese al cartel que tiene el venezolano en algunos equipos de la Liga, estos se inclinen por su incorporación cuando probablemente no pueda competir hasta bien entrado el mes de septiembre”.