Granada CF | La crónica Ni de penalti Ramón L. Pérez El Granada cae ante un inofensivo Nástic que apenas creó peligro ante la meta de Varas | Los rojiblancos generaron muchas llegadas pero las desaprovecharon todas e incluso fallaron una pena máxima Sábado, 10 marzo 2018

No termina de curarse el Granada de su Machisdependencia y ese virus le costó este sábado al equipo rojiblanco el tener que despedirse de una racha de siete partidos consecutivos ganando en casa. Si el venezolano no desequilibra, el Granada no gana. Y ya son dos las jornadas consecutivas en las que el de Tucupita no está acertado, lo que ha terminado por costar seis puntos al conjunto de Oltra, que ve peligrar el tercer puesto. Las cifras anotadoras de Joselu, Ramos y Rey Manaj en lo que va de 2018 dan lástima y así es casi imposible que un equipo termine ascendiendo de categoría.

La primera parte no tuvo un dominador absoluto, aunque fue mejor gestionada por un Nástic que sostuvo bien a un Granada que intentó construir jugadas de ataque sin mucho éxito y que en defensa tuvo solo dos problemas, pero qué problemas. Sergio Peña estuvo cerca de adelantar a los locales con un disparo en el área que se le marchó alto (m.6) pero la respuesta del Nástic fue contundente: Barreiro aprovechó un centro desde la derecha para ganar la partida por alto a la zaga rojiblanca y cabecear al poste.

Los granadinos siguieron intentando buscar los puntos débiles del Nástic de Tarragona, pero lejos de conseguirlo solo crearon peligro a balón parado con dos lanzamientos de Álex Martínez y Kunde que atrapó bien el ex rojiblanco Stole Dimitrievski. Antes del descanso Omar se internó con destreza en el área granadina y cruzó el esférico al palo opuesto de Javi Varas, logrando adelantar a su equipo en el marcador (0-1).

El Granada dominaba el encuentro sin crear ocasiones claras, y así continuó siendo el partido en la segunda parte. Agra obligó a Dimitrievski a hacerse grande con una doble ocasión en el 59, pero a pesar de que los acercamientos del Granada al área rival fueron incontables tanto Dimitrievski como la zaga del cuadro tarraconense se esmeraron en achicar aguas, despejando todo el peligro que pudieron y perdiendo el mayor tiempo posible. Chico Flores y Hjulsger tampoco encontraron el gol gracias a los méritos acumulados por el guardameta macedonio del equipo de Nano Rivas y Machís, cuyas decisiones finales no estaban siendo precisas, terminó por provocar un penalti a falta de cuatro minutos para el final. El venezolano fue el encargado de ejecutarlo, pero lo acabó estrellando en el poste, por lo que el Granada terminó de hundirse. Con el ánimo por los suelos los de Oltra no generaron ninguna ocasión en los cinco minutos de descuento que tuvo el choque, por lo que el Nástic se llevó los tres puntos del Nuevo Los Cármenes y dio un paso de gigante hacia su objetivo: estar lo más lejos posible de la zona de descenso.