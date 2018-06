Peña: «Quiero jugar en Primera, pero estoy con el Granada al 100%» Pepe Villoslada / GCF El peruano repasa su año en Granada en una entrevista con El Comercio de Perú tras ser el descarte de Gareca para el Mundial FRAN RODRÍGUEZ Jueves, 21 junio 2018, 18:53

De los momentos más duros se extraen las más valiosas lecciones. Una frase que ha adquirido gran significado para Sergio Peña, al menos en lo futbolístico. El mediapunta peruano concedió una entrevista a El Comercio en la que se muestra calmado tras perderse el Mundial de Rusia. El seleccionador, Ricardo Gareca, tuvo que descartar al rojiblanco ya que pudo contar finalmente con Paolo Guerrero.

Aunque perderse la gran cita del deporte rey ha sido duro, Peña se muestra agradecido a su seleccionador. «He aprendido demasiado y sé que tendré muchas otras oportunidades de representar a mi país», responde al compañero del medio peruano. En la entrevista no podía faltar la búsqueda de los motivos que le alejaron de Rusia y, entre ellos, aparece el Granada. «Representar a tu país es completamente distinto a estar en tu club. La selección tiene sus métodos y el Granada también«, comenta el mediapunta, quién no oculta la inestabilidad vivida en el club andaluz. »El Granada pasó por un momento difícil y algo se tuvo que hacer mal, también en lo personal. Es un club con experiencia y buenos trabajadores, pero si tomaron la decisión de echar al entrenador para que llegara otro será por algo. En algún momento no compartí eso, pero como empleado tengo que aceptar esas decisiones«.

El jugador fue preguntado por su irregularidad en el equipo, algo que Peña justificó con su condición de internacional. «No es como en otros clubes donde llegas y al día siguiente eres titular. Al volver tenía que estar una o dos semanas en el banquillo para ser titular de nuevo», confiesa el mediapunta antes de añadir que el club siempre le hizo sentir importante. El jugador de Lima dio especial importancia a la lesión de hombro con la que regresó a España tras su choque ante Argentina. «Viajé muchas veces a representar a mi país y una vez llegué lesionado. (En La Bombonera) Di lo mejor posible, me lesioné en el minuto once y jugué 50 minutos con el hombro salido. Me tuve que infiltrar varias veces porque no quería salir del campo«, desvela Peña.

El peruano sale al paso de las críticas por su último tramo de la temporada. «El entrenador no me ponía, pero yo siempre he entrenado y no era culpa mía no estar jugando. En cuatro años que llevo en Granada, nadie puede reprocharme nada. Nunca me lesioné ni me hice el lesionado. Los que critican me ven el sábado o el domingo, pero no hablan de lo que hago en el club de lunes a viernes», argumentó Peña. «Yo soy el primero que tiene bronca si no juego y sí, en algún momento tuve que pensar en mi selección que estaba aún por clasificar para el Mundial. Y aún así nunca me cuidé. A lo mejor si algún futbolista de mi equipo hubiera tenido la esperanza de clasificarse con España, no entrenaba«, llega a decir a El Comercio.

El enganche del Granada desvela que habló con el club para saber por qué no jugaba, sabedor de que disputar el Mundial con Perú dependía de si contaba o no con minutos en su club. «Creo que me perjudicó mucho, porque lo que me ha tocado pasar ha sido por no competir con mi club». Además, Peña habla de la importancia que adquirió en los planes de José Luis Oltra. «Yo era una de sus piezas fundamentales y sé que le agradaba mucho como jugador. Cuando llegué de la selección, había otro entrenador y después, otro. Entonces ya había un técnico nuevo que había armado un equipo distinto con ideas diferentes. Con Oltra no era así, porque yo llegaba el jueves y jugaba el sábado« afirmó el peruano.

Sergio Peña piensa ya en su regreso al combinado nacional, y el primer reto para ello pasa por el club rojiblanco. «No ascender me ha tocado mucho, pero no es responsabilidad mía solamente, sino de todo el club. He vivido cosas buenas y malas, pero es mi club. Tengo 22 años y quiero jugar en Primera. Soy jugador de una selección que se clasificó para el Mundial y sé que tengo que estar en un equipo de esa categoría. Llegará ese momento, pero por ahora soy del Granada y tengo que estar al 100% con el club».