Granada CF Peña necesita un sustituto de nivel Sergio Peña realiza un pase a pesar del agarrón del defensa del Córdoba Aguza. / Ramón L. Pérez El peruano se ha convertido en imprescindible poco antes de marcharse de nuevo con Perú CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 27 septiembre 2017, 08:43

La plantilla del Granada si por algo se caracteriza es por su profundidad y el parejo nivel entre casi todos sus integrantes. No hay un excesivo salto de nivel entre los teóricos titulares y los llamados a ser suplentes. Sin embargo, con el nombre sólo no se suman minutos. Eso está ocurriendo en la mediapunta del Granada, donde hasta la irrupción de Sergio Peña nadie había destacado en esa posición. Bien es cierto que el entrenador del Granada había sacrificado ese puesto para colocar a Joselu junto a Adrián Ramos en un ataque con dos delanteros. Lo hizo en parte empujado por el escaso rendimiento de Espinosa, el habitual en las primeras jornadas como ‘enganche’.

Tras lo visto el pasado sábado ante el Córdoba, no queda duda de que Sergio Peña debe seguir operando en ese puesto. Oltra ya ha dicho que no lo visualiza como mediocentro y el peruano cuenta con una calidad que no invita a dejar en el banquillo. Todavía no ha completado un encuentro realmente brillante, no ha tenido tiempo, pero sí ha aprovechado sus oportunidades para sembrar parte de lo que puede ofrecer. Su visión de juego y su capacidad para filtrar pases entre líneas son dos bienes muy preciados en un equipo que no cuenta con muchos futbolistas de ese perfil.

El problema es que Peña se ha convertido en habitual en la selección peruana y en Segunda división, a diferencia de lo que ocurre en Primera, cuando llegan los compromisos internacionales la competición doméstica no se detiene. Ya se perdió dos encuentros en los que se les esperaba tras desbloquearse burocráticamente su situación y ahora se va a repetir la historia. Será tras el partido en Alcorcón cuando Peña se marche a Sudamérica para jugar dos encuentros de clasificación para el próximo Mundial de Rusia. El primero tendrá lugar el 5 de octubre en Argentina y el segundo en Perú ante Colombia el 10 de ese mes.

Durante este tiempo el Granada jugará dos encuentros, el primero ante el Lugo en casa y el segundo contra el Nástic de Tarragona fuera. Habrá que ver, además, en qué condiciones físicas llega para estar disponible en el encuentro contra el Oviedo del 14 de octubre, sábado.

José Luis Oltra debe buscar recursos que hagan mantener el nivel. Ya sabe que volver a recurrir a la delantera de dos es imposible porque Adrián Ramos está también fuera por lesión este próximo mes. Puede recurrir a Rey Manaj pero parece poco probable, entre otras cosas porque se quedaría sin delanteros de recambio.

Las alternativas ya las ha probado en diferentes fases de lo que va de campeonato. Espinosa fue el primer inquilino de la mediapunta. Se esperaba mucho de él pero por el momento no ha dado el nivel que se barruntaba. Fue titular en los dos primeros partidos. Después perdió peso en el equipo cuando el entrenador prescindió de la demarcación en la que se desenvuelve. Tuvo pocos minutos en el encuentro ante el Barcelona B y también entró en la segunda parte en Valladolid para dar al equipo cierto criterio. No lo logró. Pese a que cuenta con una tremenda calidad, se ha mostrado demasiado intermitente. Un puñado de jugadas de cierto brillo y poco más para un futbolista que ha llegado cedido por el Levante y está llamado a marcar las diferencias.

Tampoco Kunde ha sabido convencer a su entrenador. Irrumpió con fuerza en los primeros partidos de Liga como revulsivo. Mostró potencia y determinación en una zona atascada. Tanto que se generó cierto debate en torno a él y su posible titularidad. Con el paso de las jornadas se ha ido diluyendo y sus últimas actuaciones han dejado más dudas. Las condiciones las tiene pero parece claro que por el momento es más una segunda opción cuando el partido se atasca que un primer espada para cubrir la baja de Peña.

La tercera vía podría ser Antonio Puertas, un futbolista al que se fichó, entre otras cosas, por su polivalencia. Por ahora ha actuado como jugador de banda y no por dentro, pero a lo largo de su carrera ha sumado muchos minutos actuando por detrás del punta. Su bagaje en el regreso al seno granadinista está siendo escaso. Ha tenido oportunidad en cuatro encuentros de los seis jugados, sin embargo, sólo en uno lo hizo desde el inicio. Como Kunde, dejó buenos detalles en sus primeras apariciones pero ha perdido brío, a pesar de que pone mucho interés cada vez que tiene una oportunidad. Las bajas de estas próximas jornadas les pueden brindar a los tres nuevas opciones de ganarse un puesto en el once.