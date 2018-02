Granada CF Peña desata la locura en Sudamérica y coloca su gol entre los cinco mejores del mundo Alfredo Aguilar El canal argentino TyC Sports eleva el tanto que marcó al Tenerife a la altura de los conseguidos el pasado fin de semana por Victor Wanyama en el Liverpool-Tottenham o Giovani Lo Celso en el Lille-PSG SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 7 febrero 2018, 09:15

Desde que militara en el filial de Segunda B el centrocampista del Granada CF Sergio Peña tiene catalogación de estrella en Perú, su país natal. De ahí a que no deba extrañar que, por ejemplo, fuera perseguido en los aeropuertos por los medios de comunicación cuando no dejaba de ser un efectivo más de la plantilla que ejercitaba Joseba Aguado. Y de ahí también a que no deba sorprender también que su dimensión pública creciera aún más si cabe desde que fuera progresando e incluso llegara a debutar con la selección absoluta.

Pero lo último es que su figura ya traspasa barreras. Al punto de que ya no es sólo seguido y admirado en su país, sino que también en el resto de Sudamerica. Y para muestra, un botón. Estos pasados sábado y domingo desató la locura en el continente del que es procedente después de firmar el golazo que permitió a los nazaríes encarrilar su victoria ante el Tenerife (2-1). De hecho, el noticiero Sportia, del canal deportivo TyC Sports, destacó su tanto como el quinto mejor del fin de semana en todo el mundo. En la valoración, el peruano compitió con los obrados por Dries Mertens (Benavente-Napoli), Victor Wanyama (Liverpool-Tottenham), Giovani Lo Celso (Lille-PSG) e Ignacio Scocco (River Plate-Olimpo).