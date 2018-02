Granada CF Peña: "Creo que el árbitro no se acordaba de que yo tenía una amarilla anterior" P. V. / GCF El mediapunta peruano subraya que "confío mucho en el equipo y en que podamos conseguir el objetivo" ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 febrero 2018, 23:45

Sergio Peña manifestó a la conclusión del Granada-Tenerife que se sentía "bien" después de haber marcado "mi primer gol de la temporada y bienvenido sea porque de lo que se trata es de ayudar al equipo".

El mediapunta rojiblanco, expulsado a falta de ocho minutos para el final, explicó la polémica jugada en la que vio tarjeta roja de la siguiente manera: "No entiendo la expulsión. Iba a ser sustituido porque sufría calambres, cuando veo el letrero con mi número salgo al trote y (el colegiado) me enseña la tarjeta amarilla. Creo que el árbitro no se acordaba de que yo tenía una amarilla anterior y me expulsa aunque creo que injustamente, pero eso es decisión suya. Pienso que no es justo, esperemos que pueda estar en el siguiente partido, que no me lo quiero perder por nada del mundo y que el club pueda hacer algo para quitarme alguna de esas amarillas".

Sobre el debut de Andrew Hjulsager comentó que "Andrew es un gran jugador, de mucho nivel, que es internacional y que sabemos que nos va a aportar mucho. Lo ha demostrado ya en los entrenamientos, el día de hoy en el tiempo en el que ha estado...y desgraciadamente en los últimos minutos hemos tenido poco el balón, pero seguro que nos va a aportar muchísimo y seguro que también Salvador, que acaba de llegar".

Por otro lado, cuando fue cuestionado sobre cómo es posible que el Granada acabe encerrándose en su área durante sus últimos partidos en casa, Peña respondió que "nosotros sufrimos como todos los equipos. Los demás equipos también son buenos y lamentablemente un fallo o una desconcentración nos perjudica mucho, pero son errores que se corrigen. Creo que hemos hecho un partido muy bueno y de lo que se trata es de competir con esos equipos. Es verdad que llevamos muchos partidos sin dejar la portería a cero, trabajamos mucho para que eso no pase (recibir goles), pero pasa y son cosas que se pueden corregir. Confío mucho en el equipo y en que podamos conseguir el objetivo".