GRANADA CF | VESTUARIOS Pedro: "Hay que saber sufrir como lo hemos hecho" El extremo diestro del Granada subraya que ante el Zaragoza "teníamos que conseguir la victoria como fuera y así ha sido" ANTONIO NAVARRO Sábado, 20 enero 2018, 00:15

Pedro Sánchez se mostró satisfecho tras el triunfo del Granada ante el Real Zaragoza porque "llevábamos dos derrotas en partidos importantes que por pequeños detalles se han inclinado hacia el otro lado y hemos vivido una semana difícil sabiendo que teníamos que jugar ante un gran rival ante el que teníamos que conseguir la victoria como fuera y así ha sido".

En relación al rápido gol que el equipo rojiblanco recibió a los once minutos de partido, el extremo alicantino manifestó que "es verdad que no lo esperábamos pero el equipo estaba totalmente concienciado de que había que ir a por el partido sí o sí. Después del gol hemos marcado rápido y eso nos ha servido para marcar el 2-1 y eso me hace sentir muy contento".

Cuestionado sobre su situación personal y si teme que llegue un jugador en este mercado de invierno que pueda arrebatarle el puesto, Pedro respondió que "pienso en trabajar cada semana para competir el domingo y que el míster elija ponerme en la alineación. No me tengo que fijar en si viene otro jugador o dedicarme a pensar en eso. Yo estoy aquí dedicándome a ayudar al Granada y voy a trabajar y a pelear para que nadie intente quitarme el puesto".

Por otro lado, sobre los pitos que se escucharon en algunos momentos en los que el Zaragoza estaba controlando el encuentro, dijo que "ha habido momentos del partido en los que han dominado muy bien y por circunstancias no le hemos cogido el ritmo por dentro, en el que daban centraditos los pases pero bueno, son fases del partido, hay que aceptarlas, saber sufrir como hemos sabido sufrir y sí que es verdad que el equipo después de ese arreón que han tenido ellos pues ha sabido hacer las cosas. Ahora viajamos a Barcelona y (aunque el contrario) esté arriba o abajo los rivales en Segunda siempre son difíciles. El mayor ejemplo fue aquí el Sevilla Atlético, que venía último, creíamos que nos íbamos a comer el mundo y nos arrearon una hostia bien grande. Vamos a intentar trabajar bien, planificar bien el partido ante el filial como lo hemos hecho esta semana y esperemos hacerlo bonito y conseguir esa victoria".