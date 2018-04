Pedro Morilla: «En los últimos minutos ha podido la ansiedad»

Valoración del partido: «Hasta la expulsión de Víctor (Díaz) creo que hemos hecho un gran partido, los futbolistas han estado a un gran nivel. A partir de ahí ha podido la ansiedad. un pase que debemos defender mejor de mil veces que puede pasar te empatan en una. Me siento fuerte, hemos hecho muchísimas cosas para ganar el partido, sería injusto quedarse solo con eso. La expulsión ha sido muy injusta, el futbolista (Ibán Salvador) llevaba todo el partido jugando a eso, a la provocación. Quedan partidos para entrar en el 'play off'. Así vamos a ser capaces de ganar muchos partidos.

Estado del vestuario: «Muy jodido porque hemos hecho muchas cosas buenas. Le hemos quitado el balón a uno de los equipos que mas posesión tienen en Segunda, han sido 16 tiros a puerta, ocho entre los tres palos, más no se puede hacer para ganar un partido. Los futbolistas saben el esfuerzo que han hecho. El fútbol son errores y quizá nos ha podido la situación con uno menos y lo normal es que no se te vaya el partido. Esta noche a descansar y a mañana entrenar a tope».

Autocrítica: «Los últimos cinco minutos no los hemos sabido manejar. Por cansancio, ellos han generado esas ocasiones, hay que valorar el esfuerzo global. Estamos muy jodidos y nos vamos a casa con un punto, que no es justo. Hay que trabajar el estar en momentos de ansiedad y necesidad pero no hay tiempo. Esta se nos ha escapado».

Machís y Ramos: «Los dos han hecho muy buen partido, Ramos nos ha dado presencia, ha generado situaciones de segunda jugada y Darwin nos ha dado profundidad. No ha estado tan fino como en otros partidos en los metros finales. Pero no son ellos, el grueso de los jugadores han hecho un buen partido. Si alguien quiere oír que hemos hecho un mal partido yo no lo voy a decir».

La actitud de la hinchada: «La afición es lo que manda. Si no hubiéramos empatado no habría habido esa pitada, la afición estaba apoyando. El matiz de los diez últimos minutos es muy grave. La afición es soberana, hoy ha estado con el equipo. Puede estar descontenta porque el equipo ha debido de ganar y se te ha ido. Hemos entrado en el vestuario a dar la enhorabuena a los jugadores por la actitud. Animar a los futbolistas, al cuerpo técnico

Lo que ha faltado para ganar: «Hay un hecho puntual que es quedarse con un futbolista menos. Ahí hemos fallado en esa situación. Si hubiéramos llegado con otro tanteo a lo mejor no se te escapa. Hemos generado muchas más ocasiones para haber logrado un marcador más amplio».