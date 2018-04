GRANADA CF Pedro Morilla: «Queremos que el equipo se suelte» PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada incide en que esta semana se ha trabajado para que los futbolistas no sientan «angustia» ni «ansiedad» por el objetivo, sino en que ofrezcan «el cien por cien de sus capacidades» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 20 abril 2018, 13:48

El entrenador del Granada, Pedro Morilla, ha destacado en la rueda de prensa previa al partido del conjunto rojiblanco ante la Cultural y Deportiva Leonesa que en este encuentro necesita que sus jugadores «se suelten» y que la afición les aliente «durante todo el partido» para conseguir el objetivo de volver a ganar lo antes posible.

¿EL PRINCIPAL CRECIMIENTO DEL EQUIPO DEBE SER EN EL ASPECTO OFENSIVO?: «Es uno de los objetivos. Los patrones defensivos que están cogiendo los jugadores han hecho que los demás equipos en juego organiado nos creen muy poco peligro, el otro día el Sevilla solo nos hizo un disparo peligroso entre los tres palos, y uno de los própositos es que el equipo se suelte, que no tengan esa angustia y que el objetivo final no les presione. Son futbolistas que los veo sobrados para ese juego ofensivo que nosotros deseamos y lo que hemos trabajado también tiene un importante trabajo mental, que ellos recuperen su autoestima, que sepan que queda tiempo suficiente para transformar todo lo que queremos y podamos conseguir los resultados deseados».

-¿EN QUÉ LINEAS HA INCIDIDO EL COACH EN SU TRABAJO CON LA PLANTILLA?: «Sobre todo que se liberen. Está claro cual es el objetivo, que es el ascenso, pero en el partido a partido les puede generar cierta angustia y cierta ansiedad y lo que se ha trabajado es que ellos se vean en momentos en los que han estado bien, en los que han ofrecido el cien por cien de sus capacidades y ha sido muy positivo. Es una figura que en el mundo del deporte se lleva utilizando durante muchos años, nosotros conociamos a Imanol de otras experiencias y todo lo que sea una ayuda viene bien porque necesitamos trabajo físico, trabajo táctico y trabajo mental porque es un grupo bueno, son buenos futbolistas y a partir de ahí vamos a crecer».

-¿EL REGRESO DE MACHÍS ES UN ALIVIO?: «No, no es un alivio. Nosotros cuando llegamos teníamos futbolistas de baja que no se puede negar que han sido muy determinantes esta temporada y ahora que los recuperamos en el caso de Darwin se encuentra con muchas ganas, sabe que se equivocó y en algún medio lo ha dicho pero yo creo que que los compañeros que han salido en su posición lo han hecho bien, pero recuperamos a Darwin al cien por cien, Adrián va mejorando y si todo va bien tendrá más minutos el domingo y eso lógicamente es positivo».

-ANSIEDAD DE MACHÍS: «Esa responsabilidad de ser importante la ha llevado incluso hasta cuando nosotros no hemos llevado el equipo. Lo importante es que si tú eres un bloque, serás mejor. Nosotros vendemos bloque, trabajo y si los jugadores demuestran su talento mejor que mejor. Ellos están súper comprometidos, intentan dar el cien por cien en cada partido y yo como técnico veo a 24 tíos que quieren hacer las cosas bien y quieren estar cerca del objetivo cercano, que es ganar un partido cuanto antes».

-¿TEME POR SU PUESTO DE TRABAJO?: «No, yo me centro en venir a trabajar todos los días. El trabajo diario que se hace aquí es encomiable y no tengo ningún tipo de miedo en ese aspecto. Estoy muy bien, estoy muy fuerte, sé que el equipo va a salir por los tres puntos y después cuando termine veremos, pero si hacen lo que se ha trabajado vamos a estar cerquita de ganar. Lo del puesto de trabajo no me afecta, pero la dirección deportiva ha confiado en nosotros para conseguir el objetivo y tenemos que trabajar para ello».

-¿SE HABLA EN EL VESTUARIO DE REENGANCHAR A LA AFICIÓN?: «Es obvio que la afición se rengancha mejor con victorias. Desde mi posición le pediría a la afición que el domingo esté con el equipo como si fuera una final, porque el jugador cuando ve que la afición está con él se va a volcar. Cuando alguien está contigo animándote salen las cosas mucho mejor. Le pido que cuando termine el partido dicte sentencia pero que durante los noventa minutos de juego le den a los futbolistas esa voz de ánimo que necesitamos».

-¿QUÉ HAY QUE TEMER DE LA CULTURAL LEONESA?: «Si ves la clasificación y ves que ahora ha salido del descenso puedes pensar que hay que ganar el partido sí o sí, pero sí o si no se ganan los partidos. Es un equipo con un juego organizado, saben perfectamente lo que hacen en el terreno de juego, tienen patrones de juego que me gustan y otros que sabemos que le podemos hacer daño. Llevan dos victorias consecutivas y no va a ser fácil ganar, y por eso necesitamos que futbolistas y cuerpo tecnico estemos metidos al 200% porque es un equipo que hace las cosas bien y que nos puede hacer daño si no hacemos las cosas como debemos».