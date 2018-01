Granada CF El patrón común que persigue a Pedro Pedro se dispone a centrar ante el Zaragoza, su exequipo. / ALFREDO AGUILAR Esa misma situación es algo que se ha repetido en sus tres últimos equipos: Córdoba, Zaragoza y Elche | El jugador evidencia un bajón en su rendimiento después de tener un primer tramo del curso excelente CAMILO ÁLVAREZ Granada Miércoles, 24 enero 2018, 01:36

Desde hace ya varias jornadas se ha hecho evidente que Pedro Sánchez no está al nivel con el que conquistó a su nueva afición al inicio del curso. Un desconocido para gran parte de la hinchada granadinista, ejerció un rol protagonista desde el inicio. Se presuponía que el titular en una de las bandas iba a ser Antonio Puertas pero Oltra tuvo muy claro desde que vio a ambos trabajar en pretemporada que en su once tipo iba a estar el alicantino. No se equivocó porque Pedro comenzó deslumbrando. Era protagonista como ejecutor y asistente.

En las once primeras jornadas ya había marcado cinco goles, unas cifras sobresalientes para un futbolista de banda. Desde entonces no volvió a ver puerta hasta la décimo octava jornada, en la que anotó el gol de la victoria en tiempo de descuento de aquel agónico partido ante el Almería de Lucas Alcaraz. Su participación no solo se debía a su gran aportación goleadora. También por sus centros y su maestría a la hora de poner en juego la pelota en las acciones de estrategia, que dieron muchos frutos.

Sin embargo, desde hace varias jornadas el de Aspe ha experimentado un considerable bajón en su rendimiento. No solo los números no le acompañan, tampoco las sensaciones que está dejando tras los partidos están siendo buenas. Ha coincidido, además, con la apertura del mercado invernal, en el que el Granada está buscando un extremo. Se hablaba de un sustituto para Machís, pues el equipo notaba en exceso su ausencia, pero el paso de las jornadas ha llevado a pensar que el refuerzo debe llegar para discutir directamente el puesto a Pedro. Para que el alicantino note la presión que no están ejerciendo ni Puertas ni Licá. Alguien que le haga replantearse a Oltra su idea de mantenerlo pese a todo, como ocurre ahora.

Para los que lo han visto jugar en los últimos años este retroceso no les sorprende. IDEAL ha podido contactar con varios periodistas de los lugares donde Pedro ha desarrollado su carrera en estas últimas temporadas y todos coinciden en señalar que lo que está viviendo en Granada ya le ha sucedido antes.

En el Elche solo jugó una temporada, la pasada, en la que el conjunto de la franja verde acabó descendiendo. Con tal desenlace es complicado salir bien parado. Llegó allí con «muchísima ilusión», cuentan desde la ciudad alicantina, pues su pueblo está a escasos kilómetros y parte de su familia política reside allí. «Fue de más a menos, como el resto del equipo». Por eso, cuando se fueron precipitando los acontecimientos camino del descenso Pedro fue uno de los señalados por la grada: «Se le pitó», reconocen.

Algo similar le había ocurrido en Zaragoza. Allí estuvo dos temporadas en las que su vivencia fue bien distinta. «El primer año estuvo muy bien», cuentan los periodistas maños, con sus «altibajos lógicos que todos los futbolistas menos Messi tienen cada temporada, pero en líneas generales muy bien». Supuso el primer fichaje de la nueva era del Zaragoza cuando Agapito Iglesias dejó la presidencia del equipo zaragocista. Tan bien le fue el primer año que todo el mundo esperaba más.

«El segundo año experimentó un bajón», recuerdan desde allí. «El Pedro del Zaragoza en el primer año fue el que comenzó la temporada en el Granada; el del segundo curso es el que estáis viendo en las últimas jornadas», resumen. No fue una campaña fácil aquella 2015-16, pues se había fabricado un equipo para intentar el ascenso y ni siquiera entró en el 'play off'. El extremo del Granada fue uno de los protagonistas en aquella última jornada en Palamós: «Solo tenían que puntuar para entrar en las eliminatorias por el ascenso y perdieron 6-2 ante el Llagostera». La afición le señaló junto a varios de sus compañeros.

Aquella circunstancia dio mucho que hablar en Zaragoza, donde se habló de todo tipo de historias en torno al famoso último partido de la temporada. «Todo fue mal y él estaba ahí», señalan. Y puntualizan que «tenía peso en el vestuario» y por lo tanto responsabilidad en el fracaso colectivo. Por eso ni él ni gran parte de aquella plantilla estaban presentes en Zaragoza el curso siguiente.

Ascenso en Córdoba

No todo han sido malas experiencias en su carrera. Con el Córdoba vivió un ascenso a Primera en el que fue importante, aunque luego no tuvo continuidad en el equipo califal en la máxima categoría. No fue una excepción en el conjunto blanquiverde su rendimiento, con una primera parte de la temporada en la que «empezó bien», una intermedia «valle» y una última en la que acabó «bien», relatan desde Córdoba. «Es un jugador un poco irregular. Cuando está bien, está muy bien, pero no tiene término medio». Llegó a perder la titularidad entre las lesiones y su bajo rendimiento pero reapareció en el momento clave.

En su primer curso en Córdoba había rendido muy bien pese a las reticencias de parte de la afición cordobesista con su fichaje, pues su antecesor en el puesto, Borja García, había dejado 17 goles de herencia. «Eran jugadores distintos. Pedro no tenía la calidad de Borja pero aportó un trabajo más completo». Su entrenador en el Córdoba en su primer año, Rafa Berges, asegura que «es un jugador que tendría en todos mis equipos».