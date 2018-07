Granada CF Partidillos para animar a la afición Así ha transcurrido el entrenamiento de hoy. / RAMÓN L. PÉREZ Los de Diego Martínez hacen varios partidos a campo reducido delante de unos 50 abonados FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 16 julio 2018, 22:07

Los rojiblancos están de vuelta después del fin de semana. Tras un domingo de descanso, los de Diego Martínez se han vuelto a poner el mono de trabajo y han entrenado en doble sesión. Especial ha sido la de la tarde, ya que el club invitó a los más de 4.000 abonados a presenciar el entrenamiento. Han acudido unos 50, que dejaban entrever ilusión más allá de las dudas que sembrara la pasada temporada.

Los jugadores saltaron para ejercitarse ante una afición que aguantó el sol que horneaba la ciudad deportiva. Empezaron con varios juegos de calentamiento (que hicieron en un campo alejado de la grada en la que se ubicó a los asistentes). Más tarde, y ya con balón, el Granada se dividió en tres equipos y jugaron un partido a tres porterías. Estuvieron Menosse y Saunier, pero no se ejercitó al igual que sus compañeros el portero luso Rui Silva. Precisamente uno de sus competidores, Aarón, fue el jugador más aclamado por la afición en cada una de sus intervenciones.

El campo se redujo mucho más y las porterías pasaron a ser dos. Con un partido «tradicional», de algo más de media hora, se cerró el entrenamiento. Un golazo de Joselu fue lo más destacado y, sin duda, el momento que más aplauso arrancó de la afición.

Cercanos a la afición

Diego Martínez y Lucena se aceraron antes del entrenamiento a agradecer la presencia de los abonados a pesar del calor. El técnico se mostró inmensamente agradecido con la afición y la ilusión que hay en el proyecto. Aseguró que viene para hacer cosas buenas, pero que hay que saber lo difícil que es la categoría.

Al finalizar el entrenamiento, Diego Martínez llevó a sus pupilos a la grada para que saludaran a la afición.

Descontento por el acceso

Algunos aficionados se quejaron al no poder presenciar el entrenamiento. La razón para que no pasaran no fue otra que la de no tener el abono de este año. Sin embargo, algún aficionado sí estaba en las gradas sin carnet. «He dicho que voy a renovar y así será, pero aún no lo tengo», nos decía un joven granadinista.

Un miembro de seguridad de la ciudad deportiva confirmaba que quizá alguno de los primeros entró sin presentar su carnet y se dio por hecho que había renovado. Pero, al rato de abrir las puertas, se evitó que entraran más personas sin mostrar su carnet.