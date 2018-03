EX ROJIBLANCO Paco Jémez: "Si hubiera tiempo y dinero tendrían que echarnos a todos, a mí el primero" El ex entrenador del Granada declaró a la conclusión del partido entre Las Palmas y el Villarreal que ni él ni sus jugadores habían estado "a la altura" y además tuvo una acalorada discusión con un periodista ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 12 marzo 2018, 21:58

El ex entrenador del Granada Paco Jémez lo ha vuelto a hacer. Sus palabras no han dejado indiferentes a nadie después de que su actual equipo, la UD Las Palmas, cayese derrotado por 0-2 ante el Villarreal. Jémez dijo en rueda de prensa que su equipo no había hecho "nada bien" entre otras cosas porque "no hemos sido capaces de tener el balón ni medio segundo, lo perdíamos con una facilidad tremenda (...) Ellos parecía que iban en avioneta y nosotros con las piernas atadas".

No fueron las palabras más duras del técnico, que definió el partido de su equipo como "un auténtico caos" y "un desastre" y fue más allá al afirmar que la situación era "para que hubiera tiempo y dinero, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran a 24 nuevos porque los que hoy (el domingo) hemos intentado defender esto no estamos a la altura".

La única solución que el preparador ve para arreglar los problemas de su equipo, que está a cuatro puntos de la permanencia, es ponerse "a trabajar hasta reventar. Y el que no está fuera. (...) Y si me tengo que subir a ocho del filial, lo siento por el filial pero eso a mí me da igual".

En los últimos minutos de su comparecencia de prensa la tensión fue en aumento cuando un periodista le preguntó si el equipo estaba preparado para jugar con dos puntas y si eso lo habían entrenado durante la semana. El técnico canario aunque criado en Córdoba respondió de manera cortante, al indicarle que: "No voy a permitir que pongas en duda mi trabajo. Yo soy un profesional, soy un gran profesional y cuido mucho mi trabajo. Ni se te ocurra. Estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y eso no te lo permito".