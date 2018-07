Granada CF Pablo Vázquez se lesiona y deja la defensa rojiblanca en cuadro Pruebas de esfuerzo durante el entrenamiento de ayer. / P. V. / GCF Germán Sánchez es el único central del primer equipo que entrena con normalidad este verano FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 26 julio 2018, 00:54

Diego Martínez sigue trabajando para hacer de este Granada un mejor equipo. Lo hace con la paciencia de un orfebre, tallando su proyecto desde los aspectos más básicos del juego, especialmente la faceta defensiva. Es en esa tarea en la que está redoblando esfuerzos el staff técnico, pues las vicisitudes del verano están zancadilleando constantemente la construcción de la última línea nazarí.

En el curso pasado se señaló duramente a la zaga como principal culpable de la debacle que alejó al Granada del 'play off'. Además, la salida de Chico Flores, obligó a los dirigentes a incorporar al menos un central para que Diego Martínez contara con cuatro efectivos en tal demarcación. Contrariamente, no sólo no han llegado refuerzos sino que Hernán Menosse acordó con el club la rescisión de su contrato y firmó por el Belgrano de Córdoba, dejando la nómina de centrales en Saunier y Germán.

La cantera apareció como solución obligada por las circunstancias. Héctor y Pablo Vázquez, que estuvo cedido en el Alcorcón, se unieron a la pretemporada del primer equipo, junto con Adri Castellano, que ya cuenta con ficha de los «mayores». Un camino que parecía seguir Vázquez después de formar parte del conjunto alfarero en la segunda vuelta (jugó cinco encuentros). No obstante, el club detalló que el central se unía como miembro del Recreativo Granada, y que Aarón y el mencionado Castellano eran los únicos promocionados del filial.

Las lesiones se ceban atrás

Con Pablo y Héctor, Diego Martínez contaba con el mínimo exigible de efectivos para trabajar el centro de su muralla. La situación se torció tan pronto como se fue el charrúa y aparecieron las molestias musculares en Saunier, al que además se buscaba salida. De hecho, antes de resentirse, estuvo próximo a recalar en el Krylia Sovetov ruso. Una lesión en el aductor de su pierna derecha le mantiene entre algodones desde hace más de una semana.

Ayer se unía a la enfermería, para colmo de males, Pablo Vázquez. Una leve lesión de menisco (meniscitis) le mantendrá más de una semana alejado del grupo, torpedeando así su pretemporada y la oportunidad de hacerse un hueco en el primer equipo. Lo cierto es que el entrenador está muy pendiente del verano de Vázquez, colocándolo habitualmente con Germán, que es a día de hoy el único central sano del primer plantel.

Con poco menos de un mes de pretemporada, Martínez se mantiene a la espera de que vuelvan los lesionados o se aligere el tope salarial para incorporara a un central.

Probaturas

Mientras, se reinventa probando a varios jugadores en el eje de la defensa. Baena, cuyo futuro está en el aire, y Víctor Díaz han actuado como centrales, aunque el entrenador sólo contempla la opción del sevillano como algo temporal, que no es lo ideal al no ser su demarcación específica. Esto último posibilitó la participación de Antonio Marín, lateral del filial, en la sesión de ayer.