GRANADA CF Osasuna deberá esperar para acercarse al Granada El Comité de Competición desestimó su denuncia tras la incomparecencia del Nástic el 1 de diciembre, por lo que no gana en los despachos el partido suspendido Sábado, 23 diciembre 2017

El Club Atlético Osasuna, actual octavo clasificado con 29 puntos, deberá esperar si lo que pretende es conseguir por la vía de los despachos una victoria que le acerque al tren de cabeza de la Segunda división, que es donde se encuentra el Granada CF (34). Y todo, porque el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado su denuncia al Nàstic de Tarragona por incomparecencia el 1 de diciembre y así ha perdido inicialmente la posibilidad de ganar el partido aplazado de la décimo séptima jornada. Una circunstancia que ha dolido en el seno del club rojillo, quien aún así no se rinde y ya ha presentado alegaciones ante Apelación.

Uno de los principales argumentos que expuso el Comité de Competición en su resolución es que “al no existir un nuevo señalamiento para el partido, no puede existir la incomparecencia”. Y aunque respeta la decisión, el Osasuna no la comparte, puesto que considera que la formación catalana incumplió las reglas de juego en el paso previo al citado señalamiento; ya que este fue bloqueado por la entidad tarraconense al negarse a jugar durante las 24 horas siguientes y, por tanto, no ofreció al colegiado (Milla Alvendiz) y a la propia entidad rojilla la posibilidad de establecer una hora para la disputa del partido.