Granada CF Ortuño se marcha a los Estados Unidos Firma por cuatro temporadas en el Real Salt Lake City de la Liga MLS y así da fin al culebrón iniciado con su frustrado fichaje por el Real Valladolid R. I. GRANADA Jueves, 4 enero 2018, 11:48

El delantero exrojiblanco Alfredo Ortuño, que rescindió contrato con la UD Las Palmas este pasado 24 de noviembre, se marcha finalmente a Estados Unidos. Y encima no hay visos de que se le vaya a ver por España en un largo periodo de tiempo. Y todo, porque se ha comprometido para las cuatro próximas temporadas con el Real Salt Lake City, equipo de la MLS en el que coincidirá con el exjugador del propio Las Palmas Marcelo Silva.

De esta manera, Ortuño pone fin al culebrón que protagonizó el pasado verano, en el que no logró encontrar destino. Tras jugar cedido en el Cádiz y consagrarse como uno de los artilleros con más futuro de la categoría de plata -firmó 17 tantos-, no cristalizó la negociación a última hora que sostuvo con el Valladolid (se anunció de manera oficial su fichaje pero fue anulado). Y a su regreso a la escuadra insular fue apartado. "Fui un daño colateral de las decisiones que no se tomaron", aseguró en la SER.

Entretanto, el Valladolid se guardó una opción por la que iba a percibir 700.000 euros en el caso de que Ortuño hubiera fichado por algún otro conjunto de la Segunda división.