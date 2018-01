Granada CF Ontiveros y Hjulsager son los elegidos Javier Ontiveros sortea unas picas en un entrenamiento del Málaga. / PEPE ORTEGA Los futbolistas del Málaga y el Celta, a un paso de convertirse en los refuerzos de invierno del Granada | Los 'boquerones' tienen a punto a Isaac Success para sustituirle mientras que el danés llegará cuando los vigueses culminen un refuerzo RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 30 enero 2018, 02:48

El marbellí Javier Ontiveros es la carta tapada entre las pretensiones del Granada en el mercado de fichajes. El extremo derecho de 20 años responde al perfil que estaba buscando la cúpula rojiblanca pero se le dio por descartado hace días ante la aparente imposibilidad de sacarlo del Málaga, que hasta hace poco contaba con él. Sin embargo, su situación ha ido a peor desde la llegada del exnazarí Jose González al banquillo blanquiazul. Lleva dos partidos y no le ha dado ninguna bola, por lo que la dirección deportiva del equipo de la Costa del Sol ahora sí valora cederle. Tiene pretendientes de Primera división pero el Málaga no va a reforzar a rivales directos. De entre los que le desean en Segunda, los nazaríes estarían los primeros en la parrilla.

Esta vez no parece que exista el riesgo que hubo con el asturiano Jony Rodríguez, al que el corazón le tiró hacia el Sporting de Gijón, pese a que el Granada puso la mejor oferta económica sobre la mesa. Ontiveros es malagueño y estaría en préstamo muy cerca de su casa, bajo unas condiciones salariales asumibles. Es un futbolista con un potencial tremendo, que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española, desde la sub 17 a la sub 19, pero que ha salpicado su hasta ahora breve carrera profesional con episodios de indisciplina.

Ontiveros puede actuar en las dos bandas, aunque preferentemente lo hace por la derecha. Es un jugador muy rápido, con un gran uno contra uno. Una capacidad desequilibrante que demostró desde su debut con el primer equipo de La Rosaleda, en noviembre de 2015. Fue la campaña pasada cuando aumentó su importancia en los planes del equipo. Disputó 18 encuentros de Liga y dos de Copa, nueve de ellos como titular. Consiguió dos goles. Uno, en un Málaga 4 - Deportivo 3 (jornada 13), el de la victoria. El otro, ante el Celta de Vigo (3-0), que abrió la lata (jornada 36). Ayudó a la permanencia. Fue aquel tramo final del curso ya con Míchel en el banquillo. Le dio confianza.

Sin embargo, en verano se produjo la desbandada de algunos elementos importantes y el Málaga fue entrando en barrena. Ontiveros se convirtió en un revulsivo en la mayoría de encuentros, pero ya se empezó a fraguar cierta fama de conflictivo. Fue apartado tras la quinta jornada, tras el 5-0 ante el Valencia en Mestalla. Le pillaron en una escapada nocturna a una conocida discoteca de Granada pocos días después. Míchel explicó la situación diciendo que no era «la primera vez», para añadir que «sé que mucha gente confía en él. Yo, el primero, que le puse de titular. Pero hay cosas que no puedo hacer por él». También desveló otro gesto insólito: le había dado un 'like' (me gusta) a una foto en Instagram del valencianista Lato en el que se le veía celebrando uno de los goles ante el Málaga. Ontiveros fue indultado unas jornadas más tarde y tuvo participación en casi todos los encuentros restantes del madrileño. En algunos hasta fue el más destacado, dentro de la delicada situación del conjunto vecino.

Pero con Jose González se ha alterado su rumbo. Ha apostado por Keko y tiene en la mirilla a Isaac Success, otro exnazarí, que llegaría cedido por el Watford, en el que no juega. Hoy se desvelará si es así. Los de Pozzo se llevan al barcelonista Deulofeu en esta rueda. Lo de Success sería liberaría a Ontiveros que, si está centrado, puede explotar sus condiciones, aunque obligará a tenerlo bajo una disciplina férrea.

El otro que tiene a la espera al Granada es Andrew Hjulsager, que ayer tampoco estuvo convocado en el encuentro del Celta de Vigo. Unzúe prefirió al canterano Brais Méndez. Los gallegos tienen que fortalecer su ataque con una llegada para liberar al centrocampista danés. El 'Corriere dello Sport', diario italiano, comentó que los celestes habían vuelto a interesarse por el delantero argentino Boyé, del Torino, al que pretenden también el Sassuolo, el Verona y el Benevento. Fichas que se tienen que mover para que el Granada fiche al fin. Queda poco.