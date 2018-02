Granada CF Ontiveros afirma que rechazó firmar por el Granada Javier Ontiveros (izquierda) en un entrenamiento del Málaga. / FERNANDO GONZÁLEZ El mediocampista cedido por el Málaga al Real Valladolid ha declarado que le dijo al club malaguista que "al Granada no quería ir" y que si no fichaba por el club pucelano "me quedaba en Málaga" ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 7 febrero 2018, 03:21

Javier Ontiveros, futbolista del Real Valladolid que estuvo en la agenda del Granada durante el pasado mercado invernal, habló este martes desde la ciudad pucelana para aclarar que cuando el Málaga decidió cederlo en el pasado mercado de fichajes “quería salir fuera de Andalucía. Tuve un problema en Málaga pero ya estaba bien porque se había pasado. Mis propios compañeros me dijeron que si tenía que salir que lo hiciese fuera de Andalucía, aunque me avisaron del frío”.

En unas declaraciones recogidas por el portal Pucela Fichajes el mediocampista malagueño apunta que durante el periodo de fichajes “le comuniqué al Málaga que al Granada no quería ir y que si había alguna opción de salir era al Real Valladolid y sino me quedaba en Málaga. Estuve hablando con Miguel Ángel Gómez (director deportivo del club blanquivioleta) y me trasmitió mucha confianza, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí”.

Atendiendo a esta misma fuente, sobre su debut en el conjunto vallisoletano ante la Cultural Leonesa en un derbi en el que recibió un escupitajo de Emi Buendía dijo que: “Al llegar aquí, el míster habló conmigo y me dijo que había opciones de entrar en la convocatoria. Al final entré y jugué. Lo del escupitajo queda atrás, son cosas del fútbol y estoy muy contento por debutar con 15 minutos”.