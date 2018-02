Granada CF Oltra: "Sandoval es un tío motivador que conoce la categoría" FERMÍN RODRÍGUEZ El técnico del Granada define el partido del domingo como un encuentro "especial" al que ambos conjuntos llegan con "mucha urgencia y necesidad por lograr los tres puntos" ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 14 febrero 2018, 21:54

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, ha concedido una entrevista a Diario Córdoba en la que afirma que el duelo del próximo domingo en El Arcángel será "un partido especial, donde los dos equipos tenemos mucho que jugarnos, mucha urgencia y necesidad por lograr los tres puntos y, en el caso del Córdoba, hay muchos cambios, no sabemos qué nos vamos a encontrar y nosotros fuera no nos están saliendo las cosas como nosotros queremos, y por eso debemos ir a por el partido este domingo".

El preparador reconoce que "fuera de casa nos está costando un poco más de cara a aspirar cosas más importantes" y que ahora "vamos a El Arcángel, que es un estadio siempre difícil, donde la gente aprieta mucho pero vamos con la intención de conseguir los tres puntos".

Oltra define a la plantilla cordobesista como "competitiva" pero subraya que "con esa línea de encajar muchos goles pues no consigues los objetivos que quieres".

En relación al reencuentro que vivirá en Córdoba con su amigo José Ramón Sandoval, el técnico rojiblanco alabó primero al entrenador al que sustituye -Jorge Romero- para después comentar que se trata de "un entrenador con mucha experiencia, especialista en situaciones delicadas. Es verdad que hablamos asiduamente y por eso le tengo aprecio personal y profesional. Es un gran profesional, un tío motivador, ganador, con las ideas muy claras y concisas, que conoce perfectamente la categoría y va a hacer un trabajo excepcional en el Córdoba".

Por otro lado, incidió en que aunque "todo partido es importante" los más importantes son "los últimos diez" y habló acerca del cariño que le tiene al himno del Córdoba: "Es una de las cosas que más me ha emocionado como profesional, el himno a mi me emociona y más como lo cantan allí a capella. Intentaré que no se me escape cantarlo (entre risas) pues ahora defiendo otros colores. Es un momento especial, uno de los muchos que voy a tener este fin de semana pues va a venir mucha gente a visitarme y será todo especial. Aunque insisto, con la intención de ganar y defender los intereses del Granada, que vive el fútbol con mucha intensidad y tiene un himno muy bonito también".