GRANADA CF Oltra repite alineación por quinta vez esta temporada Nunca lo ha hecho durante más de dos jornadas consecutivas ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 11 marzo 2018, 23:21

El técnico del Granada, José Luis Oltra, decidió continuar confiando ante el Nástic de Tarragona en los mismos once hombres que salieron de inicio en la jornada anterior frente al CD Lugo.

El que en las últimas semanas viene siendo el once de gala del preparador valenciano no consiguió un buen resultado en ninguno de los dos partidos y ahora la duda es si volverá a repetir con él por tercer partido consecutivo -algo que no ha tenido lugar durante toda la temporada- o si, por el contrario, hará rotaciones en el próximo encuentro de liga ante el Real Oviedo.

Oltra ha repetido alineación en cinco ocasiones durante toda la temporada, que son las siguientes:

-Jornadas 1 y 2 (en casa ante Albacete y fuera ante Zaragoza): Varas, Víctor Díaz, Álex Martínez, Menosse, Germán, Montoro, Baena, Machís, Espinosa, Pedro y Joselu.

-Jornadas 12 y 13 (en casa ante Lorca y fuera ante Osasuna): Varas, Víctor Díaz, Álex Martínez, Saunier, Chico Flores, Alberto Martín, Montoro, Pedro, Machís, Espinosa y Joselu.

-Jornadas 15 y 16 (ante Cultural fuera y ante Huesca en casa): Varas, Víctor Díaz, Álex Martínez, Saunier, Chico Flores, Alberto Martín, Kunde, Machís, Espinosa, Pedro y Joselu.

-Jornadas 23 y 24 (ante Zaragoza en casa y ante Barcelona B fuera): Varas, Víctor Díaz, Álex Martínez, Saunier, Chico Flores, Alberto Martín, Kunde, Pedro, Sergio Peña, Machís y Adrián Ramos.

-Jornadas 29 y 30 (ante Lugo fuera y ante Nástic en casa): Varas, Víctor Díaz, Álex Martínez, Saunier, Chico Flores, Alberto Martín, Kunde, Agra, Sergio Peña, Machís y Adrián Ramos.