Granada CF Oltra pide al Granada "seguir compitiendo igual" ante un Lugo con "seguridad"
El técnico del Granada CF señala que el golpe recibido por Peña en el Perú-Argentina "no es importante"
Viernes, 6 octubre 2017

El técnico José Luis Oltra ha pedido a la plantilla del Granada CF “seguir compitiendo igual que en los dos últimos partidos” de cara a la visita del Lugo, que es un rival del que ha destacado que está con “seguridad”. En su comparecencia, el valenciano ha dicho también que el golpe ayer recibido por Sergio Peña en el encuentro Perú-Argentina “no es preocupante”.

EL GRANADA, EL EQUIPO CON MENOS DESCANSO SEMANA APRETADA. “Intento predicar con el ejemplo, no me he parado a pensar lo que voy a hacer después del partido ante el Lugo. Tengo claro lo que voy a hacer el domingo, que es cuando tendrá lugar el partido más importante de la temporada hasta que llegue el siguiente. Luego, iremos partido a partido viendo situaciones. Dejo la puerta abierta a realizar modificaciones, a introducir a algún jugador que esté menos cansado o saturado. Todo dependerá de cómo vayan los partidos, cómo vayan los resultados. Hay que valorar todo, no tengo una idea en mente más allá de lo que sea el Lugo. Todo lo que venga después lo iremos afrontando o asumiendo conforme venga lo siguiente”.

DINÁMICA LUGO CUATRO JORNADAS. “Es un rival importante. He visto los partidos que ha jugado. Las victorias consecutivas que lleva le dan seguridad y confianza. Le hacen tener un estado de ánimo importante, que eso es determinante en el fútbol. Te da seguridad, estabilidad, tranquilidad, muchos aspectos positivos. Pero es que aparte tiene argumentos. Ha ganado porque intenta jugar bien al fútbol, tener el balón, criterio. Es un equipo ordenado con posibilidades y que anda en un gran momento. Nosotros vamos a tener que hacer un muy buen partido, incomodarles mucho para que ellos no puedan realizar su juego. Hay que estar preparados para el partido. Tiene sus matices y nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión. Debemos seguir compitiendo fuerte, como hemos hecho en muchos partidos pero sobre todo en los dos últimos. Hacernos fuertes en casa. Volver a lograr la victoria. Y la verdad es que un partido difícil. No es ponerse la venda antes de que salga la herida. Vamos a tener que estar muy concentrados y muy intensos otra vez”.

¿TENER QUE CAMBIAR LA CONVOCATORIA, INCOVENIENTE O VENTAJA? “Pues probablemente sean las dos cosas. No está reñido el que sea un inconveniente con que sea una oportunidad. Es un inconveniente porque salvo el tema del delantero hemos repetido las dos últimas alineaciones en cuanto a disposición inicial y en cuanto a jugadores. Probablemente si tuviera a todos otra vez volvería a repetir. Esta es la realidad. Pero el no poder hacerlo a mí no me lleva a desgastar mi pensamiento en lo que podría hacer si tuviera a todos. No los tengo, tengo claro quién va a entrar, afortunadamente tengo muchas opciones para elegir, tanto de jugadores como de forma de jugar. Y lo que es una oportunidad para esta gente que no estaba participando por circunstancias y que tienen la opción de entrar y demostrar. De hacerme ver que en cualquier momento pueden participar y aportarle cosas al equipo.

¿KUNDE POR PEÑA? “Tengo decidido quién va a jugar en esa demarcación, que puede ser que variemos si jugamos con dos puntas. También puede ser que mantengamos la disposición inicial con Kunde, Espinosa, Antonio Puertas, con Pedro dentro y con otro futbolista fuera. Tengo muchas opciones, pero no lo voy a desvelar”.

GOLPE PEÑA. “Sé que le han dado un buen golpe en el hombro partido ante Argentina. Yo personalmente no he hablado. No sé si alguien del club lo ha hecho. Él de todas formas tiene otro partido. Hasta el día 12 no se puede incorporar y supongo que a lo largo del día podemos tener más información. La sustitución no fue relacionada con el golpe. En principio no nos han llegado señales de que vaya a volver antes y por lo tanto no es preocupante. Jugará el siguiente partido de Perú y luego se incorporará”.