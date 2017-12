Rueda de prensa Oltra: "Mi padre también me dijo que 'vaya desastre' tras el partido" P. VILLOSLADA/GRANADACF El entrenador del Granada hace una llamada a la calma general, valora el punto en Reus y pide que se haga "memoria sobre lo que cuesta conseguir el objetivo" SERGIO YEPES GRANADA Lunes, 18 diciembre 2017, 14:02

El técnico del Granada CF José Luis Oltra ha aprovechado su comparecencia en rueda de prensa previa al partido ante el Sporting para pedir que se ha haga "un ejercicio de memoria sobre lo que cuesta conseguir el objetivo" del ascenso a Primera. Y todo, a cuenta de que "he percibido" que el punto en Reus ha sido considerado "un desastre" en el entorno -como anécdota, hasta su padre se lo comentó-, lo que cree que no procede porque la formación tarraconense "sólo ha perdido un partido en su estadio".

SPORTING: "Vi el partido ante el Tenerife. Jugó con intensidad, un equipo bien trabajado. Cambiaron de disposición inicial, jugaron 4-4-2, fue un equipo intenso que se adelantó en el marcador. Y eso le hizo jugar de cara a todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es competir bien, ir a por el rival, aprovechando que al abrigo de la gente".

OBLIGACIÓN DE GANAR: "Tenemos la obligación de cada semana. El Sporting tiene la obligación también. A ver quién es capaz de hacer las cosas mejor. Los dos equipos tenemos la obligación de ganar".

¿ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE POR LA SITUACIÓN?: "Para buscar motivos, por supuesto. Siempre tenemos una motivación, un aliciente, un porqué. Siempre es el partido más importante. A mi me ayuda eso con el jugador. Queremos ganar. Buscamos ganar. Hacer las cosas bien para ganar. Hay que competir bien para lograrlo. A veces no transmitimos lo mismo que lo que queremos".

CAMBIOS EN ALINEACIÓN POR PROXIMIDAD PARTIDOS: "Serán motivos tácticos. Estas cosas son peligrosas y más teniendo una plantilla amplia. Dije que el partido del sábado era el más importante. Estaba todo programado. Dije que la alineación iba a ser pensando solo en el partido ante el Reus. Y ahora voy a poner a los mejores jugadores para este".

DILEMA JOSELU-RAMOS: "Tampoco han jugado los dos juntos tantos partidos. No es un problema. Un dilema a veces. El dilema lo tengo también con Rey (Manaj). El otro día la baja de Darwin (Machís) me condicionaba y también el rival. El Reus generó pocas ocasiones. Le doy valor a puntuar en un campo donde sólo han perdido en un partido. Lo de Joselu en banda lo hizo porque pensé que era lo correcto, lo mejor para el equipo. Lo volvería a hacer aunque no diera el mejor resultado".

CAÍDA DE ZONA DE LA FASE DE ASCENSO: "Me preocupa relativamente,. Yo miro al primero y al segundo, no al sexto. Hay que tener paciencia, tranquilidad, un ejercicio de memoria sobre lo que cuesta conseguir un objetivo. Hay que ir a corto plazo. Los números a final de casa los valoraremos. Sufro por la gente. Creo en lo que tengo, en el trabajo. Tenemos plantilla para competir ante cualquier rival".

REACCIÓN AL EMPATE EN REUS: "No estoy muy pendiente de ese tema. En las redes sociales puede hablar cualquiera. Yo lo que percibo de la gente es cariño. Me dan las gracias por cómo compite el equipo. Eso lo he percibido más. He notado que el punto parece un desastre. Eso se debe a que la gente no conoce bien a los rivales, los estadios, la categoría. Parece que cuando eres importante tienes que ganar en todos los partidos. Al final la gente no tiene bastante nunca. La gente sufre, los medios olvidáis de dónde se viene y a dónde se va. Me gustaría ver a la gente donde estoy yo. Mi padre me dijo también que 'vaya desastre' tras el partido en Reus. No se conoce bien la categoría. Si ascendemos, recordaré la importancia del punto".