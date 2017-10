Granada CF Oltra: "Ellos las dos ocasiones que han tenido las han metido" AGENCIA LOF El técnico rojiblanco lamenta la falta de efectividad de su equipo ante un Nástic que en su opinión "no ha sido muy superior" ANTONIO NAVARRO Miércoles, 11 octubre 2017, 22:45

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, manifestó a la conclusión del partido que su equipo salió bien al terreno de juego y "teníamos el partido controlado aunque es verdad que sin llegar al otro área. Estábamos relativamente cómodos pero en cinco minutos Uche que es un gran futbolista pues son cinco minutos que con mucha efectividad del rival se da un resultado que creo que es amplio para lo que se ha visto en el terreno de juego. En esos cinco minutos se nos puso el partido muy cuesta arriba. Luego el equipo ha generado jugadas y ocasiones pero la diferencia es que nosotros no hemos tenido efectividad y ellos las dos que han tenido las han metido".

Cuestionado sobre si el resultado más justo hubiese sido otro, el preparador valenciano respondió que "esto va por goles, no por justicia. Con el 2-0 parece que el Nástic ha sido muy superior y el que haya visto el partido habrá comprobado que no es así. En esta categoría lo que pasa ahora no es definitivo, es importante pero no decisivo y en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo en esta categoría no veo sorpresas. Hubiese querido un resultado mejor pero bueno, a pensar en el Oviedo".

Por otro lado, no quiso profundizar en el rendimiento de los jugadores que estrenaron titularidad con el equipo porque "valoraciones individuales no suelo hacer. Al principio nos ha faltado determinación, ambición y asustar al rival. Luego pienso que en los goles podíamos haber hecho algo más en el aspecto defensivo pero luego el equipo ha tenido capacidad de querer buscar, de tener el balón, de generar alguna ocasión pero no ha tenido acierto, pero esto es cuestión del equipo, esto no es cuestión de los que hayan entrado o los que no hayan jugado. He hecho un equipo pensando en ganar este partido, tengo la conciencia tranquila aunque visto lo visto pues por supuesto que me he equivocado".