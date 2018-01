Granada CF Oltra es multado 'en directo' a la salida de la Ciudad Deportiva Pepe Villoslada/Granada CF El técnico era protagonista de una entrevista en la que definió el encuentro del sábado como "muy bonito" y habló del "desencanto" de la afición por los resultados fuera de casa ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 31 enero 2018, 02:02

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, atendió este martes a Radio 'El Día' de Tenerife, donde valoró el encuentro que va a enfrentar a su actual equipo con uno de los clubes en los que mejor recuerdo dejó en su etapa como entrenador: el CD Tenerife.

Lo curioso del asunto es que, en plena entrevista, fue parado por un agente de la Policía Local que, al comprobar que no tenía la ITV de su vehículo al día, procedió a multarlo como a cualquier ciudadano de a pie, a pesar de que la conversación entre el técnico rojiblanco y el agente estaba siendo escuchada por todos los oyentes de esta radio canaria.

En la citada entrevista Oltra definió el duelo del sábado como un partido "muy bonito" y también habló del estado de ambos equipos y de la exigencia que tiene en el Granada, donde a la afición "le da igual como esté el rival (contra el que se juega). La gente quiere que si juegas bien mejor, pero es lo normal, quieren ganar. Nosotros tenemos que trabajar duro, trabajar fuera, mejorar lo que no estamos haciendo bien. Ser autocríticos y exigentes porque hay cosas que no estamos haciendo bien y ahora debemos ganar el siguiente encuentro ante un Tenerife que tiene futbolistas para ganar en cualquier campo".

En cuanto al capítulo de obligaciones, el preparador valenciano destacó que "lo que hay que hacer es mantener lo de casa y después, cuando nos toque jugar fuera, plantearnos qué es lo que podemos mejorar para que los números se parezcan a los que tenemos en casa".

Cuando fue cuestionado sobre si una derrota del Tenerife dejaría al equipo canario totalmente descartado para el ascenso a Primera, Oltra negó que esa circunstancia pueda darse en una categoría tan igualada como la Segunda división y lo comparó con la situación del propio Granada: "Nosotros estamos a 12 puntos del Huesca. Evidentemente me cambiaría por ellos pero no te puedes confiar. Definitivo no hay nada y de la misma manera que ahora no estás en una buena dinámica, en esta categoría empiezas a ganar y ya te pones arriba. Pongo el ejemplo del Cádiz, que empezó por debajo de nosotros, luego nos adelantaron y ahora están a seis, pero aún podemos adelantarlos".

Sobre la exigencia del ambiente en ciudades como Tenerife o Granada reiteró que "la afición solo entiende de resultados. Equipo que tiene paciencia, que persevera, que confía en el trabajo bien hecho, pues su momento llega. Cuando no se dan los resultados se cuestiona absolutamente todo. Si se cuestiona a gente como Zidane o Simeone cómo no se va a cuestionar a personas como José Luis Martí (técnico del Tenerife) o a mí".