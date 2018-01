Granada CF | Vestuarios Oltra: "Hemos merecido el empate como mínimo" Oltra durante el partido. / J. M. BALDOMERO El entrenador del Granada asume que hay aspectos que mejorar para lograr el ascenso pero insiste en que el equipo compite RAFAEL LAMELAS Cádiz Sábado, 6 enero 2018, 21:36

José Luis Oltra, entrenador del Granada, lamentó que su equipo no rescatara un punto al menos de su visita al Ramón de Carranza.

-VALORACIÓN: "Creo que todo el que ha visto el partido piensa que hemos merecido el empate como mínimo. Esta película con el Cádiz la hemos visto muchas veces. Es su planteamieto, su forma de jugar. No es fácil de contrarrestar, son muy sólidos. hoy ha sido a balón parado. Les hemos minimizado en contras y salidas. En la segunda parte hemos dominado ampliamente. En la primera si tuvimos control pero no dominio. Aun así, tenemos la de Joselu, la de Rey Manaj, dos faltas en la frontal..."

-REFLEXIÓN: "Nos han ganado. Tenemos que ir ganando fuera pero compitiendo así estamos más cerca. El resultado es inmerecido e injusto. El equipo ha competido bien y ha hecho un partido muy bueno, muy completo. No puedo estar satisfecho, pero sí con la forma y el planteamiento".

-FUERA DE CASA: "Los números están ahí, pero son un conjunto al final. Si queremos estar arriba hay que ganar fuera. Jugando y compitiendo así, estaremos más cerca. Hemos ido a campos complicados y el equipo ha estado ahí. Hay de tener plena confianza. Tenemos argumentos. Tenemos que mejorar en números y corregir algunas cosas. No me precupa todavía porque hay mucho mmargen. Hay que mejorar la primera vuelta".

-EL CÁDIZ: "Creo que hay una estrategia del Cádiz. El Cádiz no busca 50 puntos salvo en Primera división. siempre aspira a más. El año pasado quizás era creíble, porque era un recién ascendido, llevaba poco en la catevoría. Pero con la base mantenida, tras disputar el 'play off', manteniendo el mismo entrenador... Es claro candidato a competir por el ascenso. Es muy reconocible. Todos sabemos cómo pararlo pero luego es difícil hacerlo. Fuera, lo de los 50 puntos suena a una milonga, no se lo cree nadie. Y no es una crítica".

-BALANCE: "A bote pronto, en casa somos fuertes y fuera tenemos que mejorar. Hay cosas muy positivas y también alguna a corregir, si queremos aspirar a lo máximo. El Cádiz nos saca cinco puntos. Esto ya pasó durante la competición. Tenemos que lograr victorias fuera. Sin ir más lejos, la semana que viene".

-FICHAJES: El director deportivo es el que toma esas decisiones. El mercado es hasta final de mes y queda mucho tiempo. Veremos quién nos pide salir y tal. Es pregunta para él.