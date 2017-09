Granada CF Oltra: "Me voy con la sensación de perder dos puntos" LALIGA El técnico del Granada opina que su equipo hizo "más méritos para ganar" y reitera que el equipo rojiblanco es "candidato" al ascenso porque "esto es muy largo" ANTONIO NAVARRO Domingo, 10 septiembre 2017, 16:17

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, dijo a la conclusión del encuentro ante el CD Tenerife que "me voy con la sensación de perder dos puntos. Creo que hemos hecho un partido más completo. En la primera parte el Tenerife ha tenido más ocasiones, nosotros hemos sabido parar a un equipo que está muy en forma, que es muy vertical y tiene mucha confianza. Nosotros hemos aprovechado una acción a balón parado y hemos salido 2-3 veces con peligro. Y luego en la segunda parte teníamos totalmente controlado el partido. No nos han hecho ninguna ocasión de gol. Tenían el balón, tenían el control del juego pero no tanto del partido, porque nosotros si enganchábamos una contra les podíamos hacer daño. Con la expulsión suya hemos pasado a ser dominadores, es una lástima el empate, el único lunar que le pongo al equipo es el empate que recibimos, que es una acción a balón parado de ellos. Y a partir de ahí quisimos atacar, llegar y ese ansia de querer ganar el partido ha provocado que al final hubiera un uno contra uno defensivo en el que ya digo que ellos tienen buenos jugadores y ambición, se han puesto 2-1 y creo que era un castigo excesivo. Al final casi que tenemos que dar gracias por llevarnos ese punto. Tenemos que darlo por bueno a pesar de que hemos hecho más méritos para ganar, nos hemos puesto por delante, hemos sabido contrarrestar su potencial, su fútbol y su juego pero al final me voy con la sensación de no perder pero de no ganar, a pesar de que el equipo ha hecho méritos".

El técnico rojiblanco subrayó que su equipo no sufrió cuando el rival también jugó con once jugadores: "Ellos con el 0-1 firmarían el empate porque con 11 no llegaban. No recordaremos ninguna acción de peligro suya porque no la hay. El gol llega en una acción a balón parado, nosotros tenemos ansia por ganar y la verdad es que hay que darle mucho mérito al Tenerife. Han hecho lo que tenían que hacer para marcar el gol y ponerse por delante, la gente les ha llevado en volandas pero si el partido dura cinco minutos más creo que con la inercia del gol y con once jugadores podríamos haber ganado. Me sabe mal el punto porque creo que, independientemente del resultado, lo que ha propuesto el Granada en Tenerife es necesario darle mucho mérito porque hemos maniatado a un equipo con muy buenos jugadores, un fútbol muy vertical y un modelo de juego muy bueno".

Por otro lado, Oltra apuntó que "no tengo la sensación de que en la primera parte el equipo estuviera más cómodo sin balón y en la segunda, tras esa expulsión, le ha costado más manejarlo y crear ocasiones de gol. Es verdad que en la primera parte no hemos tenido el balón. El gol nos ha dado tranquilidad, hemos tenido criterio y salida, Darwin ha hecho un partido importante pero con el equipo jugando contra diez se le puede tachar su ansiedad pero con el balón nos hemos metido en su área, hemos llegado, hemos puesto centros, hemos creado ocasiones como las de Víctor y la de Puertas y dices: Caray, es que es suficiente. Estábamos más cerca de ganar y al final tenemos que dar gracias por un punto más que merecido. Sigues sin ganar que es lo que preocupa de cara a fuera, de cara a dentro yo me quedo con el esfuerzo, con que el equipo ha dado un paso al frente y el equipo por fases ha tenido buen juego y un espíritu competitivo que era el que nos faltó en Zaragoza".

Esos aspectos positivos mostrados por su equipo hacen preveer al técnico valenciano que el Granada, al igual que su rival de este domingo, es uno de los candidatos al ascenso de categoría: "El Tenerife está claro que sí porque hizo un temporadón el año pasado y este año ha mejorado el equipo y tiene esa ola y esa dinámica de hacerlo bien. Nosotros claro que somos claros candidatos, no vamos a cambiar el discurso por estos cuatro partidos porque creo que compitiendo así estaremos cerca de lograr muchas victorias. La primera hay que conseguirla pronto para tranquilizar el entorno pero esto es muy largo. El año pasado el Tenerife estaba pensando en otras cosas en Navidad y al final casi asciende. Y podría poner otros ejemplos como el Getafe, el Córdoba que ascendió o del Tenerife en el que yo estuve y consiguió el ascenso, que posiblemente a estas alturas estábamos peor de lo que estaba el Granada ahora. Creo que hemos hecho un partido muy completo, mejorable pero muy completo".