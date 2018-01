Granada CF Oltra: "Machís no va a estar muy a mi pesar" PEPE VILLOSLADA / GRANADA CF El entrenador del Granada admite que el futbolista venezolano no va a llegar al partido ante el Albacete tras sufrir una pequeña recaída el pasado fin de semana CAMILO ÁLVAREZ Granada Viernes, 12 enero 2018, 13:59

José Luis Oltra se la tendrá que jugar una semana más sin su principal baza ofensiva, pues Machís finalmente no va a estar en Albacete. El entrenador valenciano asegura que una victoria sería “muy importante” para tranquilizar al entorno, ya que el equipo fuera de casa sigue sin ofrecer buenos números.

Situación de Machís: “No va a estar muy a mi pesar. No vamos a forzar. El fin de semana tuvo una pequeña molestia que nos ha hecho ser mucho más cautos. Esta semana cumpliría la tercera semana de recuperación -le diagnosticaron cuatro aproximadamente- y con ese pequeño retroceso hemos sido más precavidos. Espero que para el Zaragoza (viernes 19) sí esté, pero el domingo no.

Bajas importantes: “Cuando tienes bajas te planteas los cambios de sistemas, a quién pones y quién no. Cuando tomo decisiones es para lograr la victoria, a veces sale bien y otras no. Son dos bajas importantes (Machís y Montoro) que cuando están han jugado pero tengo máxima confianza en lo que tengo. Intentar lograr los tres puntos, que son importantes porque es un momento importante, sobre todo para el entorno. Todo se verá mejor si se consigue una victoria. Es un campo difícil, un rival intenso, desde la llegada de Enrique (Martín) han mejorado mucho. Solo una derrota de locales, la semana pasada. Sin excusas, sin cuentos, sin historias, el equipo que somos en casa tenemos serlo fuera”.

Importancia de la regularidad: “Si se ve mi trayectoria, a mí me gusta tener onces definidos, pero eso significa que todos pueden jugar. Ha habido muchas alineaciones condicionadas por lesiones, sanciones... no por voluntad del entrenador. Mientras que el equipo consiga el objetivo, me da igual si hag 38 alineaciones distintas. Cuando las cosas van bien no me gusta tocar mucho. A nivel de formación no me gusta tocar mucho, a nivel de jugadores, si lo veo necesario”.

Tres centrales en el Albacete: “Siempre es un juego colectivo y si no esta Darwin (Machís) tenemos que buscar otro tipo de alternativas para tener efectividad. El rival siempre condiciona por lo que te permite hacer pero el que juegue de una manera poco habitual hace que tengas que saber plantearlo. Hemos planteado el partido para apretar arriba, para buscar el error del rival. También en el trabajo defensivo hemos analizado al rival”.

Aportación de los jugadores de banquillo: “Ha habido veces que hemos dado la vuelta al marcador, no muchas porque tampoco hemos ido por debajo muchas veces. Creo que sí han aportado. Venimos de perder y se ve peor. Estoy contento con la plantilla, todos buscamos ganar los partidos y el mensaje es ir a por la victoria. No hay falta de ambición, no salimos a especular. Los resultados fuera de casa no son buenos y hay que hacer autocrítica, pero en general estoy contento con cómo se están haciendo las cosas. Tenemos tendencia a solo ver lo nuestro pero también hay un rival”.

Plan de trabajo de Adrián Ramos: “Todo viene relacionado con sus lesiones. Estoy encantado con Adrián y estoy convencido de que va a ser el jugador que todos queremos, diferencial. Es verdad que al principio no tenía la cabeza donde tenía que tenerla, pero cuando lo ha logrado las lesiones le han castigado. Está haciendo un trabajo para mejorar su condición física. Está implicadísimo pero físicamente tiene que mejorar porque no estaba al nivel que todos”.