Granada CF Oltra lamenta que “con muy poquito nos hacen daño” Jose Luis Oltra, entrenador del Granada CF en rueda de prensa. / FERMÍN RODRÍGUEZ El entrenador del Granada CF reconoce que “no hemos estado conforme a lo que podemos ser” y advierte que “debemos cambiar el rumbo ya” SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 16 septiembre 2017, 20:38

A la conclusión del encuentro disputado en el estadio José Zorrilla, el técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra ha lamentado que los rivales “con muy poquito nos hacen daño”. De igual forma el estratega ha señalado que “en muchos momentos no hemos estado conforme a lo que podemos ser” y recordado que “estamos en tiempo y en forma pero debemos cambiar el rumbo ya”.

IMAGEN DEL GRANADA. “No me ha gustado el equipo, no me ha gustado la forma de competir. Evidentemente la diferencia ha sido la contundencia en las áreas. Nosotros en la primera parte hemos tenido varias para empatar. Pero hemos dado demasiadas facilidades defensivas. Mientras no nos demos cuenta de que tenemos que ser mucho más contundentes, más agresivos y fuertes en el aspecto defensivo vamos a sufrir. El 1-0 llegó en un saque de banda a favor nuestro que le regalamos. Nos está costando adaptarnos a la categoría y evidentemente tenemos que mejorar. No ha sido nuestro mejor partido. Estoy disgustado por el resultado, pero sobre todo porque en muchos momentos no hemos estado conforme a lo que podemos ser”.

TRES ÚLTIMOS GOLES EN CONTRA MUY PARECIDOS. “La colocación ni la contundencia de los centrales está siendo la idónea. Tenemos que trabajar, insistir y mejorar y probablemente buscar otro tipo de situaciones para mejorar. O bien desde el ataque o bien desde la variación de futbolistas. Meter gente que tenga más confianza ahora mismo. Y mejorar el rendimiento porque no puede ser que en cada partido nos metan dos goles. Esto es insostenible”.

¿POR QUÉ CUESTRA GENERAR OCASIONES? “Ahora mismo es una cuestión de estado de ánimo, de confianza, de seguridad en uno mismo. Pero no obstante hoy el problema no creo que haya sido de conectar. Incluso hubo bastantes oportunidades en la primera parte. Recuerdo una de Álex que hemos salido combinando y llegando. Ha habido varias oportunidades con peligro y llegada hasta la línea de fondo. Pero nosotros no estamos con esa confianza y con esa seguridad y con esa tendencia, esa inercia, con ese estado de ánimo y nos están penalizando los errores defensivos y la falta de contundencia en el área rival. Porque yo creo que hoy el equipo no ha tenido un problema de generar. Hemos tenido cierta profundidad y cierto manejo. Aunque no quiero a señalar a nadie no veo al mismo Darwin de pretemporada, que encaraba, que se iba, que marcaba. Hoy ha tenido una en el primer periodo y ni siquiera la hemos llegado a terminar. Hemos hecho ocasiones para marcar algún gol más para meternos en el partido, lo que pasa es que ellos nos han hecho dos goles. Con muy poquito nos hacen daño”.

MENSAJE A LA AFICIÓN. “Hay que apechugar, sacar la personalidad y el carácter. No le podemos decir nada. Tenemos que contagiarle nosotros y tirar nosotros de ella, no ella de nosotros. Yo lo dije el otro día, si lo primero que venía era una victoria los empates anteriores iban a ser muy buenos y si venía una derrota iban a ser muy malos. Estamos en el inicio, estamos con mucha gente nueva, hemos tenido tres salidas realmente complicadas, lo que no esperas tal vez sea lo de casa y la semana que viene hay que cambiar esta dinámica y hay que salir a por todas y contagiar a la gente. Sigo teniendo plena confianza en mi trabajo, en la plantilla, pero tenemos que mejorar y dar mucho más de lo que estamos dando. Si nos damos cuenta rápido de que esto continuidad en el rendimiento, al final te metes en dinámicas peligrosas y luego es más complicado conseguir lo que quieres. Estamos en tiempo y en forma pero debemos cambiar el rumbo ya”.