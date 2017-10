Vestuarios Oltra: "Lo importante son las tres victorias" RAMÓN L. PÉREZ El entrenador del Granada cree que la buena racha ha de generar "seguridad y confianza" y felicita a la afición "porque nos ayudó en el momento más complicado" RAFAEL LAMELAS Granada Domingo, 8 octubre 2017, 22:32

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, compareció al final del partido ante el Lugo, en el que su equipo se impuso por 2-0.

VALORACIÓN: “Lo importante son las tres victorias. Te genera seguridad y confianza. No miro la clasificación. Con la responsabilidad que tiene este equipo, hay que seguir compitiendo. Queda un mundo y hay que ir partido a partido. En la primera parte estuvimos muy bien, fue muy completa. Gol, posible penalti y varias ocasiones. Creo que esa jugada polémica es clara, aunque no hablo de los árbitros.

CAMBIOS: “En la segunda parte, me gustaría aclarar que no hago los cambios para la afición y los medios. Ellos han tenido el balón, control y dominio, pero no ocasiones. Hemos estado ordenados, sin pasar apuros. Es cierto que está la sensación de que puede pasarnos algo, pero sobre todo lo que teníamos que hacer es no perder el balón y generar algún contragolpe.

AFICIÓN: “La afición ha estado maravillosa. Ha aparecido sobre todo tras la expulsión, cuando más los necesitábamos. En lugar de sufrir, hemos sentenciado.

MÉRITOS: “Creo que fuimos justos vencedores, porque todas las ocasiones de gol han sido nuestras, incluso en la segunda parte. Ellos solo tiene tiros desde lejos. Fue un partido completo, distinto de una parte a otra, sabiendo jugar con el marcador. Si llevamos el equipo muy arriba, con riesgo, a veces te puedes generar un problema. Los cambios los hago siempre pensando en el equipo”.

PORTERÍA A CERO: “Se trata de ganar. Si un equipo como el nuestro deja la puerta a cero, es normal que gane, pero firmo ganar 5-4 que 1-0. ¿Por qué? Porque el que más goles marca, queda por delante. Nos ha venido bien defender como se debe. En Alcorcón tampoco nos generaron mucho. Hemos estado concentrados, agresivos, sin cometer errores. No quiero entrar en situaciones anteriores, pero el equipo estuvo mucho más junto, anduvo solidario. Sobre todo, hay que sumar. La gente tiene que saber que este campo es complicado”.

ESPINOSA: “Todos pueden jugar. Tengo mi concepto, mi idea y creo que era un partido para Javi. Podía haber jugado otro también, tenía más opciones. Pero yo tomo las decisiones. Tengo más información que el resto, respeto las opiniones, pero pienso en lo que es mejor para el equipo. El rato de Kunde me vale por lo que ha hecho Espinosa también. Llevaba un par de temporadas sin marcar. Pero estoy contento con todo el mundo. También con el rato de Quini incluso.

EXPULSIÓN DE PEDRO: “No tengo opinión de la entrada de Pedro. Sé que es complicado arbitrar. Creo que hay un penalti en la primera parte y la jugada de Pedro viene precedida de una falta a Víctor clarísima, que luego es una entrada que quizás pueda ser excesiva para roja, pero habrá que valorar si la recurrimos. Aunque Pedro anda fenomenal, tenemos gente y será una oportunidad para los demás”.

ÁRBITRO Y LOS PUNTAS: “Me he ido al servicio cuando ha pitado en la primera parte (en el 44). Me ha dado tiempo, es una circunstancia extraña, sin más. Sobre los delanteros, no es importante quién hace los goles. A Manaj no estoy viendo el momento de meterlo pero nos puede dar cosas. Ramos no puede jugar ahora y Joselu nos da un trabajo estupendo: saca faltas, presiona, corre... Hace un trabajo extraodinario. Tenemos mucha gente que puede hacer gol. Ya le llegará a Joselu. Seguro que prono entra y le llega la racha”.